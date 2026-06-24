Hrvatska je živa, može proći i uz poraz, ali i osvojiti skupinu! Evo što nam sad treba uoči raspleta

Hrvatska je odradila zadaću protiv Paname, pobijedila je jednim, ali vrijednim golom Ante Budimira 1-0 i tako ostala živa u borbi za nokaut-fazu Svjetskoga nogometnog prvenstva u SAD-u, Kanadu i Meksiku. Iako igra nije bila bajna, pobjeda se piše, a zbog poraza Paname i u prvom kolu dodatan je plus činjenica da će "vatreni" u najlošijem slučaju završiti trećeplasirani u grupi pa mogu proći i uz poraz od Gane.

POGLEDAJTE GALERIJU: Hrvatice u Torontu

Engleska je trenutačno vodeća u grupi s četiri boda, koliko ima i drugoplasirana Gana nakon njihova remija 0-0 u Bostonu. Hrvatska je treća s tri boda, Panama posljednja. U posljednjem kolu u subotu od 23 sata Hrvatska igra protiv afričke selekcije na Lincoln Financial Fieldu u Philadelphiji, a Engleska istovremeno u New Jerseyu protiv Paname, koja je ispala iz svih kombinacija za prolazak dalje.

Što ako Hrvatska osvoji šest bodova?

Najbolji scenarij, pobjeda nad Ganom, znači najmanje drugo mjesto u skupini L, sudar s drugoplasiranim iz skupine K (Portugal, Kolumbija ili DR Kongo) 3. srpnja od 1 ujutro u Torontu, a možda i prvo mjesto ako Englezi pritom ne pobijede Panamu, time i sudar s nekim od trećeplasiranih iz skupina E, H, I, J ili K 1. srpnja od 18 sati.

Što ako Hrvatska osvoji četiri boda?

Ako "vatreni" nakon pobjede nad Panamom remiziraju s Ganom, završit će treći u grupi i s četiri boda 99 posto proći kao jedna od osam trećeplasiranih, time igrati protiv pobjednika skupine K (Portugal, Kolumbija ili DR Kongo) 4. srpnja od 3.30.

Što ako Hrvatska osvoji tri boda?

E, tu nastaje pravi problem i potencijalno iščekivanje. S obzirom na pobjedu nad Panamom, sasvim sigurno završit ćemo treći i uz poraz od Gane. No na ljestvici trećeplasiranih (najboljih osam od 12 prolazi dalje) imali bismo prilično slabu gol-razliku od barem -2. Prema izračunima superračunala uoči prvenstva, to bi nam davalo 69,4 posto šanse za prolazak. U slučaju gol-razlike -3 (poraza od Gane od dva razlike) to pada na 47,3 posto itd.