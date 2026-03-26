Hrvatska - Kolumbija. Evo gdje i kad gledati utakmicu u Orlandu

Hrvatska reprezentacija kreće na američku turneju kao pripremu za Svjetsko prvenstvo 2026. U sklopu nove serije prijateljskih utakmica, pod nazivom "Put do 26", 'Vatrene' u Orlandu čekaju dvije prijateljske utakmice, prvo Kolumbija, zatim Brazil. Hrvatska i Kolumbija nikad nisu igrale međusobno, a to čini ovu utakmicu posebnom. Domaćin je Camping World stadion u Orlandu, koji prima više od 60.000 gledatelja i koji pamti utakmice Svjetskog prvenstva 1994. godine.

Foto: nph / Alterphotos

Kolumbija nije lak protivnik. Fifina ljestvica svrstava ih na 13. mjesto, tik iza Hrvatske (11), a smatraju ih trećom najboljom južnoameričkom selekcijom iza Argentine i Brazila. Momčad predvode kapetan James Rodríguez, bivši Modrićev suigrač iz Real Madrida, i napadač Luis Díaz. Šest su puta igrali na svjetskoj smotri, ali nisu se kvalificirali za posljednje Svjetsko prvenstvo 2022. godine. U Rusiji 2018. došli su do šesnaestine finala, gdje su poraženi nakon jedanaesteraca protiv Engleske.

Kolumbijci u Orlandu praktički igraju pred domaćom publikom jer Florida ima veliku kolumbijsku zajednicu. Formu su potvrdili prošle jeseni pobjedom nad Meksikom 4:0, ali znamo koliko Hrvatskoj paše uloga autsajdera.

Utakmica se igra u noći s četvrtka na petak u 00.30 sati, a prenosi je Nova TV.