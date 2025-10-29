Obavijesti

CELJE IMA BISERA

Hrvatska mašina za golove ne staje! Sada je zabio dva u Kupu

Piše Domagoj Vugrinović,
Foto: Igor Kupljenik

U Celju vjeruju da bi mogli ostvariti milijunsku zaradu, možda već tijekom zimskog prijelaznog roka na Kovačeviću. Za njega se već zanimaju ugledni klubovi, a najviše se spominje interes Seville

Nakon utakmice u kojoj nije postigao pogodak, što je bio ozbiljan udarac s obzirom na njegovu sjajnu formu, Franko Kovačević ponovno je pronašao put do mreže. Napadač Celja, koji je svojim igrama privukao pozornost i izbornika Zlatka Dalića te dobio pretpoziv za hrvatsku reprezentaciju, u susretu šesnaestine finala kupa protiv Makole Bar Miha zabio je dva gola.

Celje je slavilo s uvjerljivih 4-0, a bivši igrač Hajduka bio je precizan u 53. i 73. minuti. Time je Kovačević došao do impresivnih 24 pogotka u 21 nastupu u svim natjecanjima ove sezone. S tim učinkom ponovno je preuzeo status najboljeg strijelca među europskim prvoligašima, ispred Harryja Kanea, koji je za Bayern zabio 20 golova.

ČUDESNI FRANKO Završio je na pretpozivu Zlatka Dalića, a sad ga želi Sevilla!
Prema podacima Transfermarkta, Kovačevićeva trenutna vrijednost iznosi oko 700 tisuća eura, no procjenjuje se da bi na tržištu sada mogao vrijediti znatno više. U Celju vjeruju da bi mogli ostvariti milijunsku zaradu, možda već tijekom zimskog prijelaznog roka. Za njega se već zanimaju ugledni klubovi, a najviše se spominje interes Seville.

Kovačević je 8. kolovoza navršio 26 godina, a iza sebe ima iznimno turbulentnu karijeru. Promijenio je 12 klubova na tri kontinenta. Nakon deset utakmica za Hajduk, prodan je u Rudeš za 300 tisuća eura, a zatim je nosio dresove Hoffenheima, Cincinnatija, Pafosa, Domžala, Wehena i Gangwona. Ovog je ljeta stigao u Celje, gdje je sjajnim igrama zaslužio poziv u reprezentaciju.

