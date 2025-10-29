Hrvatska mašina za golove ne staje! Sada je zabio dva u Kupu

Nakon utakmice u kojoj nije postigao pogodak, što je bio ozbiljan udarac s obzirom na njegovu sjajnu formu, Franko Kovačević ponovno je pronašao put do mreže. Napadač Celja, koji je svojim igrama privukao pozornost i izbornika Zlatka Dalića te dobio pretpoziv za hrvatsku reprezentaciju, u susretu šesnaestine finala kupa protiv Makole Bar Miha zabio je dva gola.

Celje je slavilo s uvjerljivih 4-0, a bivši igrač Hajduka bio je precizan u 53. i 73. minuti. Time je Kovačević došao do impresivnih 24 pogotka u 21 nastupu u svim natjecanjima ove sezone. S tim učinkom ponovno je preuzeo status najboljeg strijelca među europskim prvoligašima, ispred Harryja Kanea, koji je za Bayern zabio 20 golova.

Prema podacima Transfermarkta, Kovačevićeva trenutna vrijednost iznosi oko 700 tisuća eura, no procjenjuje se da bi na tržištu sada mogao vrijediti znatno više. U Celju vjeruju da bi mogli ostvariti milijunsku zaradu, možda već tijekom zimskog prijelaznog roka. Za njega se već zanimaju ugledni klubovi, a najviše se spominje interes Seville.

Kovačević je 8. kolovoza navršio 26 godina, a iza sebe ima iznimno turbulentnu karijeru. Promijenio je 12 klubova na tri kontinenta. Nakon deset utakmica za Hajduk, prodan je u Rudeš za 300 tisuća eura, a zatim je nosio dresove Hoffenheima, Cincinnatija, Pafosa, Domžala, Wehena i Gangwona. Ovog je ljeta stigao u Celje, gdje je sjajnim igrama zaslužio poziv u reprezentaciju.