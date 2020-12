\u00a0

- Da, nisam jo\u0161 \u010dula za takav slu\u010daj. Uvijek se mo\u017eemo nadati da \u0107e nam to i\u0107i u prilog - po\u017eeljet \u0107e Larissa Kalaus (24), jedna iz kri\u017eeva\u010dko-strahonine\u010dkog kvarteta blizanki koji \u010dine njena sestra Dora te Stela i Paula Posavec (24).

Sve su isto godi\u0161te i sve, usput, igraju u istom klubu! U Lokomotivi.

- Zapravo, na\u0161i se treneri i suigra\u010dice vi\u0161e zbune nego protivnici, ha, ha. Mene i Doru protivnice su poku\u0161avale razlikovati po tenisicama ili \u0161titnicima. No oni koji nas znaju du\u017ee, vi\u0161e ne moraju tra\u017eiti razlike jer im je sad smije\u0161no da smo nekad bile identi\u010dne i neprepoznatljive. Znalo je biti svakakvih zamjena i smije\u0161nih situacija, ali samo smo se u rijetkima okoristile. U \u0161koli, primjerice, kada je Dora odgovarala za mene, ali davno je to bilo. Na fakultetu su bili malo mudriji pa smo uvijek odgovarale na istom roku, ha, ha.

Glavna rukometna razlika izme\u0111u\u00a0sestara Kalaus,\u00a0usput i apsolventica psihologije, jest da je Dora ljevakinja, a Larissa de\u0161njakinja. Ona \u017eivotna, pak, da je Larissa mla\u0111a minutu i tu minutu...

- ...Mi Dora ne da da je zaboravim, ha, ha. Nekad joj je to glavni razlog da bude po njezinom iako kada ljudi poku\u0161avaju pogoditi, obi\u010dno misle da sam ja. Ali nas dvije imamo periode u kojima se mijenjamo koja je starija, a koja mla\u0111a i prema tome se dogovaramo koja \u0107e koje poslove obavljati. A \u0161to se ti\u010de rukometnog terena, nekad je bilo rivalstva me\u0111u nama i brojanja koja je koliko zabila golova, ali s godinama i, na\u017ealost, ozljedama, to se pretvorilo u me\u0111usobnu podr\u0161ku i navijanje.

Kod sestara Posavec, pak, u oko \u0107e prvo upasti razlika u visini. Ni\u017ea Stela je srednja vanjska, na\u0161 \"kompjuter\", dok je Paula lijevo krilo.

- Paula je uvijek bila vi\u0161a, ali nije to ba\u0161 rijetkost. U mladosti nas ba\u0161 i nisu razlikovali, ali ni danas jo\u0161 uvijek. Zna se samo da sam ja na srednjem, a Paula na lijevom krilu i tu nema zabune. Na prvi pogled jesmo sli\u010dne, ali i nas svi koji znaju godinama ne mogu nas zamijeniti - ka\u017ee starija Stela.

- I to deset minuta, no nemam zbog toga neku prednost. Sjetimo se toga jedino kad nas pitaju za to. Podjednake smo u svemu i uvijek se me\u0111usobno dogovaramo.

I dok se Larissa i Dora nisu razdvajale na terenu, \u010dak ni na fakultetu unato\u010d drugim Dorinim \u017eeljama, sestre Posavec igrale su jedna protiv druge.

- Bilo je to samo jedne sezone kada je Paula igrala u \u010dakove\u010dkom Zrinskom. Moramo priznati da je bio malo \u010dudan i druga\u010diji osje\u0107aj jer nismo naviknule na to. Ima li me\u0111u nama rivalstva? Ma ne pratimo statistiku niti smo se ikad time optere\u0107ivale, samo je bitno da odigramo dobru utakmicu.

Na tim utakmicama skoro pa trener, ujedno i hrvatski izbornik, Nenad \u0160o\u0161tari\u0107 ne mora ni\u0161ta ni re\u0107i.

- Nas \u010detiri imamo akcije za koje vi\u0161e ne moramo ni\u0161ta ni govoriti, ve\u0107 je samo dovoljan mig. Naravno da ima akcija koje su nama specifi\u010dne i uvijek bolje prolaze od drugih - ka\u017ee Larissa koja \u0107e za sebe re\u0107i da je sna\u017enija, a Dora preciznija.

Za \u0161to je mo\u017eda zaslu\u017ean i taekwondo koji su trenirale u mladosti. Uglavnom, jedno i drugo bit \u0107e po\u017eeljno protiv Ma\u0111arske, Nizozemske i Srbije koje nas \u010dekaju u skupini koju nismo na Euru pro\u0161li punih deset godina. Vrijeme je...

- Mislim da smo napredovale u odnosu na pro\u0161li Euro kad nas je ve\u0107ina debitirala. Iz tog razloga, a i \u010dinjenice da je ve\u0107i dio nas karakterom \"prava Balkanka\" u smislu da \u0107emo svima koji nas podcjenjuju pokazati da nismo autsajderi, mislim da je vrijeme za iskorak i prolazak u drugi krug - \u0161ire za kraj potrebni optimizam\u00a0na\u0161e rukometne blizanke.

- \u010cim smo stigle u Kolding, testirali su nas na aerodromu i do dolaska rezultata morale smo biti u izolaciji u hotelskim sobama. Donijeli su nam ru\u010dak i ve\u010deru i morale smo propustiti prvi trening u srijedu, pa smo tek ju\u010der osjetile teren i dvoranu. Testirali su nas i u \u010detvrtak ujutro i tako \u0107e biti svaka dva dana - objasnila je Larissa korona-proceduru koja \u010deka reprezentacije tijekom Eura.

- Mislim da najvi\u0161e \u0161anse imamo upravo danas protiv Ma\u0111arske jer je dosta na\u0161ih igra\u010dica igralo protiv tih cura u Ma\u0111arskoj i poznaju njihov stil igre. Nizozemke, s kojima igramo u nedjelju,\u00a0klasa za sebe iako su bez Polman i Groot, dok Srbija, koja nas \u010deka u utorak, ima iskusnije igra\u010dice od nas. Svejedno, mislim da se i s jednima i drugima mo\u017ee igrati.

- Prava je \u0161teta \u0161to nema igra\u010dica Podravke koje su razvile simptome korona virusa. Me\u0111utim, smatram da je taj podatak da nas iz Lokomotive ima devet odnosno pola odraz trenutne situacije u hrvatskom prvenstvu\u00a0te da na\u0161 trener u klubu ujedno i izbornik zna formu svake od nas.\u00a0

Hrvatska na Euru s dva para blizanki: Češće zbunimo trenere i suigračice nego protivnice...

Nas četiri imamo akcije za koje više ne moramo ništa ni govoriti, već je samo dovoljan mig, kažu sestre blizanke Larissa i Dora Kalaus te Stela i Paula Posavec, koje, osim u reprezentaciji, zajedno igraju i u klubu

<p>Možda nisu favoritkinje da osvoje Europsko prvenstvo, koje otvaraju u petak protiv <strong>Mađarske </strong>u Koldingu (18.15, Planet Sport 1), ili barem medalju, ali u jednu smo stvar prilično sigurni, nešto po čemu su hrvatske rukometašice malo posebnije od svih drugih u Danskoj. Nitko, naime, osim njih definitivno nema dva para blizanki u reprezentaciji.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ćamila Mičijević i Tea Pijević</strong></p><p> </p><p>- Da, nisam još čula za takav slučaj. Uvijek se možemo nadati da će nam to ići u prilog - poželjet će <strong>Larissa Kalaus</strong> (24), jedna iz križevačko-strahoninečkog kvarteta blizanki koji čine njena sestra <strong>Dora </strong>te <strong>Stela </strong>i<strong> Paula Posavec</strong> (24).</p><p>Sve su isto godište i sve, usput, igraju u istom klubu! U <strong>Lokomotivi</strong>.</p><p>- Zapravo, naši se treneri i suigračice više zbune nego protivnici, ha, ha. Mene i Doru protivnice su pokušavale razlikovati po tenisicama ili štitnicima. No oni koji nas znaju duže, više ne moraju tražiti razlike jer im je sad smiješno da smo nekad bile identične i neprepoznatljive. Znalo je biti svakakvih zamjena i smiješnih situacija, ali samo smo se u rijetkima okoristile. U školi, primjerice, kada je Dora odgovarala za mene, ali davno je to bilo. Na fakultetu su bili malo mudriji pa smo uvijek odgovarale na istom roku, ha, ha.</p><p>Glavna rukometna razlika između sestara Kalaus, usput i apsolventica psihologije, jest da je Dora ljevakinja, a Larissa dešnjakinja. Ona životna, pak, da je Larissa mlađa minutu i tu minutu...</p><p>- ...Mi Dora ne da da je zaboravim, ha, ha. Nekad joj je to glavni razlog da bude po njezinom iako kada ljudi pokušavaju pogoditi, obično misle da sam ja. Ali nas dvije imamo periode u kojima se mijenjamo koja je starija, a koja mlađa i prema tome se dogovaramo koja će koje poslove obavljati. A što se tiče rukometnog terena, nekad je bilo rivalstva među nama i brojanja koja je koliko zabila golova, ali s godinama i, nažalost, ozljedama, to se pretvorilo u međusobnu podršku i navijanje.</p><p>Kod sestara Posavec, pak, u oko će prvo upasti razlika u visini. Niža Stela je srednja vanjska, naš "kompjuter", dok je Paula lijevo krilo.</p><p>- Paula je uvijek bila viša, ali nije to baš rijetkost. U mladosti nas baš i nisu razlikovali, ali ni danas još uvijek. Zna se samo da sam ja na srednjem, a Paula na lijevom krilu i tu nema zabune. Na prvi pogled jesmo slične, ali i nas svi koji znaju godinama ne mogu nas zamijeniti - kaže starija Stela.</p><p>- I to deset minuta, no nemam zbog toga neku prednost. Sjetimo se toga jedino kad nas pitaju za to. Podjednake smo u svemu i uvijek se međusobno dogovaramo.</p><p>I dok se Larissa i Dora nisu razdvajale na terenu, čak ni na fakultetu unatoč drugim Dorinim željama, sestre Posavec igrale su jedna protiv druge.</p><p>- Bilo je to samo jedne sezone kada je Paula igrala u čakovečkom Zrinskom. Moramo priznati da je bio malo čudan i drugačiji osjećaj jer nismo naviknule na to. Ima li među nama rivalstva? Ma ne pratimo statistiku niti smo se ikad time opterećivale, samo je bitno da odigramo dobru utakmicu.</p><p>Na tim utakmicama skoro pa trener, ujedno i hrvatski izbornik, <strong>Nenad Šoštarić </strong>ne mora ništa ni reći.</p><p>- Nas četiri imamo akcije za koje više ne moramo ništa ni govoriti, već je samo dovoljan mig. Naravno da ima akcija koje su nama specifične i uvijek bolje prolaze od drugih - kaže Larissa koja će za sebe reći da je snažnija, a Dora preciznija.</p><p>Za što je možda zaslužan i taekwondo koji su trenirale u mladosti. Uglavnom, jedno i drugo bit će poželjno protiv Mađarske, Nizozemske i Srbije koje nas čekaju u skupini koju nismo na Euru prošli punih deset godina. Vrijeme je...</p><p>- Mislim da smo napredovale u odnosu na prošli Euro kad nas je većina debitirala. Iz tog razloga, a i činjenice da je veći dio nas karakterom "prava Balkanka" u smislu da ćemo svima koji nas podcjenjuju pokazati da nismo autsajderi, mislim da je vrijeme za iskorak i prolazak u drugi krug - šire za kraj potrebni optimizam naše rukometne blizanke.</p><h2>Svaka dva dana testiranje</h2><p>- Čim smo stigle u Kolding, testirali su nas na aerodromu i do dolaska rezultata morale smo biti u izolaciji u hotelskim sobama. Donijeli su nam ručak i večeru i morale smo propustiti prvi trening u srijedu, pa smo tek jučer osjetile teren i dvoranu. Testirali su nas i u četvrtak ujutro i tako će biti svaka dva dana - objasnila je Larissa korona-proceduru koja čeka reprezentacije tijekom Eura.</p><h2>Najviše šanse protiv Mađarske</h2><p>- Mislim da najviše šanse imamo upravo danas protiv Mađarske jer je dosta naših igračica igralo protiv tih cura u Mađarskoj i poznaju njihov stil igre. Nizozemke, s kojima igramo u nedjelju, klasa za sebe iako su bez Polman i Groot, dok Srbija, koja nas čeka u utorak, ima iskusnije igračice od nas. Svejedno, mislim da se i s jednima i drugima može igrati.</p><h2>Polovica "lokosica" u reprezentaciji</h2><p>- Prava je šteta što nema igračica Podravke koje su razvile simptome korona virusa. Međutim, smatram da je taj podatak da nas iz Lokomotive ima devet odnosno pola odraz trenutne situacije u hrvatskom prvenstvu te da naš trener u klubu ujedno i izbornik zna formu svake od nas. </p>