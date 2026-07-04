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ONA JE GLOBALNI HIT

Hrvatska navijačica je rekla ono što su svi fanovi 'vatrenih' u tom trenutku osjećali: 'J*bi se'

Piše Ivan Kužela,
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Hrvatska navijačica je rekla ono što su svi fanovi 'vatrenih' u tom trenutku osjećali: 'J*bi se'
Foto: Screenshot/X
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Nakon poraza od Portugala i poništenog gola Gvardiola, kamera je ulovila navijačicu Hrvatske kako u prijenosu uživo psuje, a njezina reakcija postala je hit na društvenim mrežama

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Dva dana nakon poraza Hrvatske od Portugala još uvijek se nije slegla prašina. Puno je bilo dvojbenih situacija koje su svirane na štetu Hrvatske i većina nogometnog svijeta smatra da su 'vatreni' bili pokradeni. U prvom planu su sporne situacije poput penala kojeg je skrivio Nikola Vlašić te zaleđa Marija Pašalića u sudačkoj nadoknadi uoči gola Joška Gvardiola. Upravo zbog poništenog pogotka jedna navijačica 'vatrenih' dospjela je u prvi plan.

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Navijačima Hrvatske nije bilo lako gledati spoemnute situacije, a posebno jednoj vatrenoj navijačici koja je bila u prvom planu tijekom prijenosa uživo. Ona je, ponesena kontroverznom odlukom na štetu 'vatrenih', javno izrekla vulgarnu riječ na engleskom jeziku.

- F*ck you (na hrvatskom j*bi se).

Mnogi komentari na društvenim mrežama bili su komičnog karaktera. Jedni su pisali "Ima li itko da ovo prevede", a drugi su spominjali da Fifa treba uvesti nagradu za najbolji 'meme' turnira zbog ovog trenutka. Kako god, vjerujemo da je cijela Hrvatska dijelila njen izraz i mišljenje nakon što je poništen gol Gvardiola.

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