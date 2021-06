Pokret protiv rasizma 'Black Lives Matter', osim američkog kontinenta, zahvatio je i Europu gdje su nogometaši često klečali uoči utakmice, posebice u engleskom Premiershipu.

Engleska će reprezentacija isto učiniti uoči otvaranja Eura s Hrvatskom, dok će 'vatreni' takav oblik borbe za jednakosti ipak izbjeći jer nije obavezan po Uefinim protokolima, javlja Daily Mail.

No Uefa ipak moli navijače da se suzdržavaju od zviždanja tijekom te geste. Kažu kako imaju nultu toleranciju i da će dozvoliti svakome da kleči ako to želi.

Hrvatska A reprezentacija dosad još nije klečala uoči utakmice, dok je mlada reprezentacija to učinila u prvoj fazi U-21 Eura uoči utakmice s Englezima.

Momčad Garetha Southgatea dobila je salve zvižduka navijača zbog klečanja u pripremnim utakmicama protiv Austrije i Rumunjske, no engleski je izbornik inzistirao da njegovi nogometaši to i dalje rade. Ipak, sam je priznao da to zvuči kao kritiziranje njegovih igrača.

- Nisam to želio čuti zbog naših tamnoputih igrača. Imamo situaciju da neki ljudi misle da je to politički stav s kojim se oni ne slažu. To nije razlog zbog kojeg igrači to rade. Podržavamo se. Bio sam zadovoljan što je većina kleknula - rekao je engleski izbornik.

Naši ostali protivnici iz skupine, Škoti i Česi, još uvijek nisu obznanili hoće li klečati prije utakmica. Škotski izbornik Steve Clarke rekao je da će se njegovi igrači dogovoriti hoće li pružati takav oblik potpore, dok su Česi ranije, umjesto klečanja, jednostavno pokazivali na znak na svojem dresu "Uefa Respect".