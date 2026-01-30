Hrvatska nije jedina zakinuta! I Islanđani su trpili zbog EHF-a...

Nakon što je hrvatski izbornik Dagur Sigurdsson na press konferenciji uoči polufinala protiv Njemačke oštro napao organizaciju Europskog prvenstva i EHF, još jedna reprezentacija našla se u problemu zbog propusta organizatora.

Hrvatska rukometna reprezentacija je u drugom krugu turnira u pet dana igrala četiri utakmice, zadnje dvije protiv Slovenije i Mađarske igrala je niti u 24 sata razmaka. Nakon što su naši rukometaši izborili plasman u polufinale nakon teške pobjede protiv Mađarske (27-25), javljeno im je da moraju putovati u danski grad Silkeborg, udaljen 40 kilometara od Herninga u kojemu se igra završnica turnira. Hrvati nisu jedini koji su se našli u problemu uoči polufinala, Island je također imao problema.

Susret Islanda i Hrvatske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Naime, Islanđani su također imali problema s putovanjem i tretmanom od strane organizatora. Oni isto putovali više od četiri sata iz Malmöa do Herninga gdje ih čeka utakmica protiv domaćina Danske. Dodatnu frustraciju izazvala je činjenica da im je dodijeljen jedan autobus manje od onog koji su, na istoj relaciji i iz istog hotela, imali Hrvatska i Švedska. Zbog tog propusta čak devet članova islandskog saveza moralo naći alternativu u prijevozu.

- Nema smisla razmišljati o tom kaosu. Vidim po dečkima da su maksimalno koncentrirani. Fokus je isključivo na utakmici - rekao je Bjarki Már Elísson i dodao:

- Krenuli smo oko 10 ujutro i stigli oko 14:30. Nije to situacija kakvu priželjkuješ, ali većina nas igrala je u inozemstvu i navikla se na duge autobusne vožnje.

Island i Danska igraju drugu polufinalnu utakmicu koja je na rasporedu od 20.30 sati.