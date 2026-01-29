UŽIVO Pratite Sigurdssonov govor nakon bojkota EHF-a

NAJAVA

Hrvatska je u polufinalu Europskog prvenstva, u petak od 17.45 čeka nas klasik protiv Njemačke u Herningu, no umjesto da se priča isključivo o rukometnom spektaklu, glavna tema postala je loša organizacija Europske rukometne federacije. Nakon bizarnog jelovnika i iscrpljujućeg rasporeda, stigao je novi šok. Hrvate su maknuli iz grada domaćina završnice.

Umjesto da se kao i ostali polufinalisti smjeste u Herningu, u neposrednoj blizini dvorane Jyske Bank Boxen, hrvatska reprezentacija je prebačena u hotel udaljen čak 40 kilometara, u gradić Silkeborg. Dok će Nijemci, Danci i Islanđani imati mir i sve potrebne uvjete za pripremu najvažnijih utakmica, izabranici Dagura Sigurdssona morat će gubiti dragocjeno vrijeme i energiju na svakodnevna putovanja autobusom.

Odluka je tim skandaloznija ako se zna da se radi o svjetskim viceprvacima, reprezentaciji koja je na drugom uzastopnom velikom natjecanju stigla do borbe za medalje. Ovakav potez iz EHF-a teško se može protumačiti drugačije nego kao nepoštovanje. A tomu svjedoči i fotografija iz autobusa koju je objavio novinar Nove TV Ivan Forjan, gdje naši pokušavaju doći do malo sna.

