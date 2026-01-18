Obavijesti

Hrvatska ostala bez golmana uoči Eura. Evo tko je na popisu

Varaždin: Kvalifikacije za Europsko prvenstvo u Futsalu 2026, Croatia - Grčka | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Hrvatska futsalska reprezentacija spremna za Euro! Uskočio Ivan Jelić zbog ozljede Rozge. Prva utakmica protiv Francuske, najjačeg protivnika. Mavrović optimističan pred izazove

Hrvatska futsalska reprezentacija zaključila je pripreme uoči Europskog prvenstva koje će se od 21. siječnja do 7. veljače održati u Latviji, Litvi i Sloveniji. Izbornik Marinko Mavrović objavio je konačan popis igrača, piše HNS. Reprezentacija je otputovala prema Beču, odakle će u ponedjeljak ujutro odletjeti prema Latviji.

Konačan popis putnika za Euro

Na Mavrovićevom popisu nalaze se: Ante Piplica (Futsal Dinamo), Nikola Gudasić (Futsal Dinamo), Duje Kustura (Olmissum), Niko Vukmir (O Parrulo Ferrol), Luka Perić (Bubamara Cazin), Marko Kuraja (Square), Kristian Čekol (Futsal Dinamo), Antonio Sekulić (Osijek Kandit), Franco Jelovčić (Torcida Biberon), Jakov Hrstić (Torcida Biberon), Josip Jurlina (Sporting Sala Consilina), David Mataja (Constract Lubawa), Vitor Hugo De Lima Da Silva (Novo Vrijeme), Nikola Čižmić (Hajduk) i Ivan Jelić (Torcida Biberon).

Promjena u posljednji trenutak dogodila se zbog ozljede golmana Olmissuma Vinka Rozge, pa je umjesto njega u sastav uskočio Ivan Jelić. Izbornik je nakon objave popisa naglasio kako je zadovoljan odrađenim pripremama i pristupom igrača:

. Na žalost, popis je u posljednji trenutak doživio promjene uslijed ozljede vratara Rozge, umjesto kojega se reprezentaciji pred odlazak na Euro priključio Ivan Jelić. Što se odrađenih priprema tiče, zadovoljan sam angažmanom igrača koji su ispunili sve naše zamisli. Velika zahvala igračima koji su odradili pripreme, a neće biti dio reprezentacije na Europskom prvenstvu. Svjestan sam da im u ovom trenutku nije lako, ali naravno da računamo na njih u budućim akcijama.

Mavrović je istaknuo i važnost otvaranja turnira:

- Jedva čekamo da prvenstvo počne, znamo koliko vrijedimo i putujemo u Latviju puni optimizma. Svjesni smo da nas čeka zahtjevan turnir, već na početku igramo protiv Francuza, najjačeg protivnika u skupini i ta će utakmica uvelike odrediti naše ambicije na Europskom prvenstvu, ali spremni smo za sve izazove.

Raspored Hrvatske u skupini

Sve utakmice skupine Hrvatska će igrati u Areni Riga:

  • 21. siječnja, 17 sati: Hrvatska - Francuska
  • 25. siječnja, 14 sati: Hrvatska - Gruzija
  • 28. siječnja, 17.30: Hrvatska - Latvija

Nokaut faza

  • četvrtfinale: 31. siječnja (Riga, Kaunas) i 1. veljače (Ljubljana)
  • polufinale: 4. veljače (Ljubljana)
  • utakmica za 3. mjesto i finale: 7. veljače (Ljubljana)

