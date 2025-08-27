Krčmar dominira! Osvojio Euro u cricketu i parovima pa je nakon toga bio zlatni u 501 double out

Čudesni pohod Borisa Krčmara (45) se nastavlja! Najbolji hrvatski pikadist nastavlja s odličnim igrama na Europskom prvenstvu u pikadu u Sloveniji, a nakon što je tamo izdominirao u disciplinama cricket i u paru s Deanom Biškupićem, Boris je uzeo i treću zlatnu medalju na velikom natjecanju.

U konkurenciji od 556 igrača izašao je kao pobjednik u disciplini 501 double out i tako nastavio s čudesnim igrama nakon što je ostao bez PDC Tour Carda koji ga je držao među elitom. No, ako ovako nastavi, zasigurno ćemo ga ponovno gledati u društvu najboljih svjetskih igrača.

Također, na trećem je mjestu završio još jedan Hrvat Romeo Grbavac. Odlične su ovo vijesti za hrvatski pikado jer je za mjesec dana na rasporedu i Svjetsko prvenstvo u Južnoj Koreji, a upravo će Krčmar predvoditi hrvatsku nacionalnu selekcije na natjecanju u dalekoj Aziji.