Obavijesti

Sport

Komentari 1
ADRIAN SEGEČIĆ

Tko je novi as Hrvatske? Bio je sjajan u Australiji, a sada će se priključiti mladoj reprezentaciji

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Adrian Segečić (21) odlučio je igrati za Hrvatsku! Nakon što je Fifa potvrdila odluku, HNS slavi dok Australija žali. Priključuje se mladoj reprezentaciji Ivice Olića. Igra u engleskom Portsmouthu

Hrvatski nogomet dobio je novo pojačanje. Talentirani ofenzivni veznjak Adrian Segečić (21), rođen u Australiji, odlučio je promijeniti nogometno državljanstvo i ubuduće nastupati za Hrvatsku. Nakon što je Fifa i službeno potvrdila njegov zahtjev, Hrvatski nogometni savez objavio je vijest koja je iznenadila nogometnu javnost u Australiji, gdje su ga vidjeli kao budućnost svoje reprezentacije.

IZ AUSTRALIJE U HRVATSKU HNS: Adrian Segečić dobio je naše nogometno državljanstvo!
HNS: Adrian Segečić dobio je naše nogometno državljanstvo!
ADRIAN SEGEČIĆ Ponavlja se 'slučaj Šimunić': Australski ofenzivac odlučio igrati za našu reprezentaciju!
Ponavlja se 'slučaj Šimunić': Australski ofenzivac odlučio igrati za našu reprezentaciju!

Zov domovine bio je jači

Iako je prošao sve mlađe uzraste australske reprezentacije, od U-17 do U-23 selekcije, Segečić je na kraju poslušao srce. Odluka, kako sam kaže, nije bila nimalo laka, ali osjećaj pripadnosti hrvatskom narodu bio je presudan.

​- Nije lako donijeti ovakvu odluku jer sam odrastao u Australiji koju sam i predstavljao u mlađim uzrastima. No, moja obitelj je iz Hrvatske i osjećam pripadnost hrvatskom narodu te sam osjetio želju predstavljati Hrvatsku kao svoju domovinu - izjavio je Segečić.

Njegov potez s oduševljenjem je dočekan u HNS-u.

​- Raduje me što su Adrian i obitelj odabrali igranje za Hrvatsku, što puno govori i o domoljublju koje vlada u našoj dijaspori, ali i o slici koju hrvatska reprezentacija ostavlja u svijetu - poručio je predsjednik Saveza Marijan Kustić.

Put od Sydneya do engleskog Championshipa

Segečić je rođen 1. lipnja 2004. u predgrađu Sydneya, a korijene vuče iz Hrvatske preko bake i djeda. Seniorsku karijeru započeo je u Sydney FC-u, gdje je prošao nogometnu akademiju i rano pokazao veliki talent. U sezoni 2024./25. je eksplodirao i podijelio titulu najboljeg strijelca australske lige s 13 golova, a proglašen je i igračem sezone svog kluba. Europsko iskustvo kalio je na posudbi u nizozemskom Dordrechtu, da bi u ljeto 2025. potpisao za Portsmouth. Igra na pozicijama ofenzivnog veznog i krila, a ove sezone je u iznimno zahtjevnom Championshipu upisao preko 30 nastupa, zabio pet golova i dodao dvije asistencije.

Prva postaja - mlada reprezentacija

U HNS-u ne kriju zadovoljstvo obavljenim poslom, a tehnički direktor Stipe Pletikosa ističe kako u Segečiću vidi jasan potencijal za A reprezentaciju. Za početak, priključit će se mladoj U-21 reprezentaciji koju vodi Ivica Olić za kvalifikacijski susret protiv Turske. Segečićev dolazak ima i posebnu simboliku.

​- Radujem se okupljanju kod izbornika Olića s mladom reprezentacijom u čijem je stožeru i Niko Kranjčar, koji je ostavio veliki trag u 'mom' Portsmouthu. Nastavit ću naporno raditi kako bih ostvario i nogometni san igranja za hrvatsku A reprezentaciju - zaključio je mladi nogometaš.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
FOTO Sportska novinarka iz srca Bosne: 'Ljudi nisu navikli da se i žena može baviti ovim poslom'
JASMINA RUŠI PREDRASUDE

FOTO Sportska novinarka iz srca Bosne: 'Ljudi nisu navikli da se i žena može baviti ovim poslom'

Jasmina Ibrahimović (25) radi kao novinarka na RTV-u Slon. Kaže kako je često diskriminiraju zbog onoga što radi jer je žena, ali je više onih koji je podržavaju
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Albanka slama srca nogometnim zvijezdama: 'Zovu me kod sebe, sve sam ih odbila'
MNOGI ŽELE S NJOM NA SPOJ

FOTO Albanka slama srca nogometnim zvijezdama: 'Zovu me kod sebe, sve sam ih odbila'

Melissa je influencerica iz Albanije, a slavu je na društvenim mrežama stekla kao zvijezda stranice za odrasle. Zaludjela je muškarce provokativnim objavama, među njima su i poznate nogometne zvijezde koje joj se javljaju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026