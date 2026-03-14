Tko je novi as Hrvatske? Bio je sjajan u Australiji, a sada će se priključiti mladoj reprezentaciji

Hrvatski nogomet dobio je novo pojačanje. Talentirani ofenzivni veznjak Adrian Segečić (21), rođen u Australiji, odlučio je promijeniti nogometno državljanstvo i ubuduće nastupati za Hrvatsku. Nakon što je Fifa i službeno potvrdila njegov zahtjev, Hrvatski nogometni savez objavio je vijest koja je iznenadila nogometnu javnost u Australiji, gdje su ga vidjeli kao budućnost svoje reprezentacije.

Zov domovine bio je jači

Iako je prošao sve mlađe uzraste australske reprezentacije, od U-17 do U-23 selekcije, Segečić je na kraju poslušao srce. Odluka, kako sam kaže, nije bila nimalo laka, ali osjećaj pripadnosti hrvatskom narodu bio je presudan.

​- Nije lako donijeti ovakvu odluku jer sam odrastao u Australiji koju sam i predstavljao u mlađim uzrastima. No, moja obitelj je iz Hrvatske i osjećam pripadnost hrvatskom narodu te sam osjetio želju predstavljati Hrvatsku kao svoju domovinu - izjavio je Segečić.

Njegov potez s oduševljenjem je dočekan u HNS-u.

​- Raduje me što su Adrian i obitelj odabrali igranje za Hrvatsku, što puno govori i o domoljublju koje vlada u našoj dijaspori, ali i o slici koju hrvatska reprezentacija ostavlja u svijetu - poručio je predsjednik Saveza Marijan Kustić.

Put od Sydneya do engleskog Championshipa

Segečić je rođen 1. lipnja 2004. u predgrađu Sydneya, a korijene vuče iz Hrvatske preko bake i djeda. Seniorsku karijeru započeo je u Sydney FC-u, gdje je prošao nogometnu akademiju i rano pokazao veliki talent. U sezoni 2024./25. je eksplodirao i podijelio titulu najboljeg strijelca australske lige s 13 golova, a proglašen je i igračem sezone svog kluba. Europsko iskustvo kalio je na posudbi u nizozemskom Dordrechtu, da bi u ljeto 2025. potpisao za Portsmouth. Igra na pozicijama ofenzivnog veznog i krila, a ove sezone je u iznimno zahtjevnom Championshipu upisao preko 30 nastupa, zabio pet golova i dodao dvije asistencije.

Prva postaja - mlada reprezentacija

U HNS-u ne kriju zadovoljstvo obavljenim poslom, a tehnički direktor Stipe Pletikosa ističe kako u Segečiću vidi jasan potencijal za A reprezentaciju. Za početak, priključit će se mladoj U-21 reprezentaciji koju vodi Ivica Olić za kvalifikacijski susret protiv Turske. Segečićev dolazak ima i posebnu simboliku.

​- Radujem se okupljanju kod izbornika Olića s mladom reprezentacijom u čijem je stožeru i Niko Kranjčar, koji je ostavio veliki trag u 'mom' Portsmouthu. Nastavit ću naporno raditi kako bih ostvario i nogometni san igranja za hrvatsku A reprezentaciju - zaključio je mladi nogometaš.