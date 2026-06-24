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PORAZ NA PRIPREMAMA

Hrvatska pala u završnici protiv Italije, Škara najbolji kod naših

Piše HINA,
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Hrvatska pala u završnici protiv Italije, Škara najbolji kod naših
Osijek: Kvalifikacije za FIBA Svjetsko prvenstvo 2027, Hrvatska - Cipar. | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Hrvatska će u zadnja dva kola skupine E prvog kruga kvalifikacija za odlazak na SP igrati 3. srpnja u gostima protiv Cipra te 6. srpnja u Osijeku protiv Izraela.

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Hrvatska muška košarkaška reprezentacija u prijateljskoj je utakmici u sklopu priprema pred nastavak kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo izgubila na gostovanju kod Italije u Goriziji sa 91-103 (24-32, 27-23, 21-26, 19-22).

Hrvatski izbornik Tomislav Mijatović niti jednom igraču nije dao više od 26 minuta na parketu, a najefikasniji je bio David Škara sa 18 koševa i 9 skokova, dok su Tommaso Baldasso sa 29 i Matteo Spagnolo sa 19 poena predvodili Italiju.

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Hrvatska je sredinom treće četvrtine povela s četiri razlike, ali potom je uslijedio pad u igri naše reprezentacije, Italija je taj preiod igre okončala serijom 15-2 te u zadnjih 10 minuta ušla sa 81-72. Prednost Italije nastavila je rasti do +16 da bi završilo 12 razlike.

Hrvatska će u zadnja dva kola skupine E prvog kruga kvalifikacija za odlazak na SP igrati 3. srpnja u gostima protiv Cipra te 6. srpnja u Osijeku protiv Izraela. U prva četiri nastupa naša je reprezentacija ostvarila omjer pobjeda i poraza 3-1 te je već osigurala nastavak kvalifikacija.

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