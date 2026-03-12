Obavijesti

Sport

Komentari 0
PARAOLIMPIJSKI VELESLALOM

Hrvatska paraolimpijka ostavila dobar dojam u Milanu: 'Bilo je prekrasno, svi su mi mahali..'

Piše HINA,
Čitanje članka: 8 min
Hrvatska paraolimpijka ostavila dobar dojam u Milanu: 'Bilo je prekrasno, svi su mi mahali..'
Foto: Hrvatski paraolimpijski odbor

Lucija Smetiško osvojila je 11. mjesto u veleslalomu na Paraolimpijadi. Mlada Zagrepčanka briljirala je u drugoj vožnji i u jednom trenu bila na prvom mjestu. Atmosfera u Cortini bila je sjajna, a podržala ju je i obitelj

Hrvatska paraskijašica Lucija Smetiško (21) osvojila je 11. mjesto u veleslalomu na Zimskim paraolimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo. Mlada 21-godišnja Zagrepčanka druga je hrvatska predstavnica koja je nastupila na Zimskim paraolimpijskim igrama u Milanu i Cortini, nakon što je Bruno Bošnjak ispao u četvrtfinalu discipline snowboard cross.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Milano Cortina 2026 Winter Olympics, Opening Ceremony, San Siro Stadium, Milan, Italy - 06 Feb 2026 Opening Ceremony Opening Ceremony
106
Foto: Henk Jan Dijks/MTB-Photo / Shutterstock Editorial / Profimedia

Smetiško je u konkurenciji 22 paraskijašice zauzela 11. mjesto u veleslalomu stojećih zaostavši za pobjednicom Šveđankom 21.18 sekundi. Srebro je osvojila Ruskinja Varvara Vorončhikina sa 2.84 sekunde zaostatka, dok je broncu osvojila Francuskinja Aurelie Richard sa 4.62 sekunde minusa.

Nakon prve vožnje zauzimala je 14. mjesto, a daleko boljim drugim nastupom popravila je plasman za tri mjesta.

- Prva vožnja je bila teška i na zahtjevnoj stazi, nisam bila zadovoljna svojom tehnikom u prvom nastupu. No, u drugoj vožnji sam našla nešto bolji položaj. Postavka druge staze mi je bila bolja, nije bila niti tako tvrda podloga. Bilo je malo mekše, bio mi je bolji osjećaj na toj podlozi, kazala je.

Zagreb: Konferencija za medije hrvatske paraolimpijske reprezentacije uoči odlaska na Zimske paraolimpijske igre
Zagreb: Konferencija za medije hrvatske paraolimpijske reprezentacije uoči odlaska na Zimske paraolimpijske igre | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Smetiško je ciljem prošla u "zelenom", u tom trenutku s vodećim rezultatom i neko vrijeme je sjedila na mjesto za lidera utrke.

- Bilo je kratko, ali prekrasno. Bilo je to prvi puta da sam sjedila na tom mjestu. Voljela bi da se češće ponovi, dodala je.

Atmosfera u Tofane Alpine Skiing Centru je bila sjajna, tribine su bile ispunjene do posljednjeg mjesta, a među navijačima su bile Lucijina majka Sandra, te sestre Marija i Ana.

- Peking je bio daleko i bila je i korona. Ovdje je bilo prekrasno, svi su mi mahali, navijali, atmosfera je bila sjajna. Baš mi je drago što su mogli doći, kazala je.

Foto: hrvatski paraolimpijski odbor

Lucija je rođena bez lijeve podlaktice pa skija s jednim štapom. Zvali su je 'Malim zmajem' na skijama, jer je još kao klinka jurila sljemenskim Crvenim spustom kao zmaj. I dalje juri, nažalost najmanje na Sljemenu, izgubila je i nadimak.

- Više me ne zovu tako, sada sam samo Lucija, to mi je dovoljno, kazala je sa smiješkom.

Njezine su to druge paraolimpijske igre nakon što je debitirala u Pekingu sa 17 godina osvojivši peto mjesto u slalomu. I u Cortini je očekuje nastup u slalomu.

- Nadam se da ću u slalomu bolje proći i što se tiče skijanja i što se tiče plasmana. Nadam se da će biti bolje, poručila je na kraju.

Zagreb: Konferencija za medije hrvatske paraolimpijske reprezentacije uoči odlaska na Zimske paraolimpijske igre
Zagreb: Konferencija za medije hrvatske paraolimpijske reprezentacije uoči odlaska na Zimske paraolimpijske igre | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Izbornik paraskijaške reprezentacije i trener Luka Dobrinić je istaknuo kako je ovaj rezultat u veleslalomu na Lucijinoj razini.

- Druga vožnja je bila puno bolja, možda malo je bila rezerviranija prva vožnja. Teren nije lagan, dosta je zahtjevan. No Lucija se hrabro odskijala u drugoj vožnji i popravila dojam. Bila je to dobra priprema za slalom, kazao je Dobrinić osvrnuvši se na atmosferu na Tofani.

- Ovo je fenomenalno, atmosfera je bila super. Blizu je Hrvatska pa naši predstavnici imaju dosta navijača na tribinama. U Pekingu je bila korona, u Koreji i Sočiju nije bilo previše navijača, no ovdje su navijači iz cijelog svijeta i stvarno je super osjećaj, dodao je.

U petak nastupaju Dino Sokolović u veleslalomu sjedećih, te Petar Kordić u slalomu za osobe oštećenog vida, dok Brunu Bošnjaka čeka nastup u banked slalomu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Incident u bolnici: Dončić došao na porod, majka zvala policiju
PIŠU SLOVENCI

Incident u bolnici: Dončić došao na porod, majka zvala policiju

Nakon što je Luka Dončić potvrdio raskid zaruka s Anamarijom Goltes, slovenski mediji prenijeli su informaciju kako je došlo do incidenta nakon poroda njihove druge kćeri. Anamaria je zvala policiju kada je došao Luka
VIDEO Liga prvaka: Real 'razbio' City, Valverde briljirao! PSG u sjajnoj utakmici srušio Chelsea
OSMINA FINALA LP

VIDEO Liga prvaka: Real 'razbio' City, Valverde briljirao! PSG u sjajnoj utakmici srušio Chelsea

Real Madrid je s 3-0 pobijedio Manchester City. Valverde je zabio prekrasan hat-trick u prvom dijelu i tako je ostalo. Vinicius je promašio penal. PSG je pobijedio Chelsea 5-2, a Bodo je rasturio Sporting 3-0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026