Hrvatska paraolimpijka ostavila dobar dojam u Milanu: 'Bilo je prekrasno, svi su mi mahali..'

Hrvatska paraskijašica Lucija Smetiško (21) osvojila je 11. mjesto u veleslalomu na Zimskim paraolimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo. Mlada 21-godišnja Zagrepčanka druga je hrvatska predstavnica koja je nastupila na Zimskim paraolimpijskim igrama u Milanu i Cortini, nakon što je Bruno Bošnjak ispao u četvrtfinalu discipline snowboard cross.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Smetiško je u konkurenciji 22 paraskijašice zauzela 11. mjesto u veleslalomu stojećih zaostavši za pobjednicom Šveđankom 21.18 sekundi. Srebro je osvojila Ruskinja Varvara Vorončhikina sa 2.84 sekunde zaostatka, dok je broncu osvojila Francuskinja Aurelie Richard sa 4.62 sekunde minusa.

Nakon prve vožnje zauzimala je 14. mjesto, a daleko boljim drugim nastupom popravila je plasman za tri mjesta.

- Prva vožnja je bila teška i na zahtjevnoj stazi, nisam bila zadovoljna svojom tehnikom u prvom nastupu. No, u drugoj vožnji sam našla nešto bolji položaj. Postavka druge staze mi je bila bolja, nije bila niti tako tvrda podloga. Bilo je malo mekše, bio mi je bolji osjećaj na toj podlozi, kazala je.

Zagreb: Konferencija za medije hrvatske paraolimpijske reprezentacije uoči odlaska na Zimske paraolimpijske igre | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Smetiško je ciljem prošla u "zelenom", u tom trenutku s vodećim rezultatom i neko vrijeme je sjedila na mjesto za lidera utrke.

- Bilo je kratko, ali prekrasno. Bilo je to prvi puta da sam sjedila na tom mjestu. Voljela bi da se češće ponovi, dodala je.

Atmosfera u Tofane Alpine Skiing Centru je bila sjajna, tribine su bile ispunjene do posljednjeg mjesta, a među navijačima su bile Lucijina majka Sandra, te sestre Marija i Ana.

- Peking je bio daleko i bila je i korona. Ovdje je bilo prekrasno, svi su mi mahali, navijali, atmosfera je bila sjajna. Baš mi je drago što su mogli doći, kazala je.

Foto: hrvatski paraolimpijski odbor

Lucija je rođena bez lijeve podlaktice pa skija s jednim štapom. Zvali su je 'Malim zmajem' na skijama, jer je još kao klinka jurila sljemenskim Crvenim spustom kao zmaj. I dalje juri, nažalost najmanje na Sljemenu, izgubila je i nadimak.

- Više me ne zovu tako, sada sam samo Lucija, to mi je dovoljno, kazala je sa smiješkom.

Njezine su to druge paraolimpijske igre nakon što je debitirala u Pekingu sa 17 godina osvojivši peto mjesto u slalomu. I u Cortini je očekuje nastup u slalomu.

- Nadam se da ću u slalomu bolje proći i što se tiče skijanja i što se tiče plasmana. Nadam se da će biti bolje, poručila je na kraju.

Zagreb: Konferencija za medije hrvatske paraolimpijske reprezentacije uoči odlaska na Zimske paraolimpijske igre | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Izbornik paraskijaške reprezentacije i trener Luka Dobrinić je istaknuo kako je ovaj rezultat u veleslalomu na Lucijinoj razini.

- Druga vožnja je bila puno bolja, možda malo je bila rezerviranija prva vožnja. Teren nije lagan, dosta je zahtjevan. No Lucija se hrabro odskijala u drugoj vožnji i popravila dojam. Bila je to dobra priprema za slalom, kazao je Dobrinić osvrnuvši se na atmosferu na Tofani.

- Ovo je fenomenalno, atmosfera je bila super. Blizu je Hrvatska pa naši predstavnici imaju dosta navijača na tribinama. U Pekingu je bila korona, u Koreji i Sočiju nije bilo previše navijača, no ovdje su navijači iz cijelog svijeta i stvarno je super osjećaj, dodao je.

U petak nastupaju Dino Sokolović u veleslalomu sjedećih, te Petar Kordić u slalomu za osobe oštećenog vida, dok Brunu Bošnjaka čeka nastup u banked slalomu.