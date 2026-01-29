Obavijesti

BRAVO, CURE!

Hrvatska pobijedila Srbiju i izbacila ju s vaterpolskog EP-a!

Piše Petar Božičević,
Svjetsko prvenstvo u vodenim sportovima - Singapur 2025. Vaterpolo, žene, Hrvatska - Grčka | Foto: Slobodan Sandic/PIXSELL

Zanimljivo, ovime su Hrvatice izjednačile najbolji rezultat u povijesti s europskih prvenstava, dosad su osme bile 2010., 2022. i 2024., a plasman mogu poboljšati do kraja turnira

Hrvatska ženska vaterpolska reprezentacija pobijedila je Srbiju 10-8 u 3. kolu Europskog prvenstva u Funchalu. Bio je to izjednačen dvoboj sve do treće četvrtine. 

Nakon prvih osam minuta igre rezultat je bio 2-2, a Srpkinje su u drugoj četvrtini stigle do prednosti i sa 6-5 otišle na odmor. Ipak, u trećoj četvrtini je Hrvatska napravila seriju 3-0 i odvela utakmicu na svoj mlin, a Srpkinje se više nisu uspjele vratiti. 

Kod Hrvatske je briljirala Jelena Butić sa četiri gola, dok su kod Srbije po dva zabile Ana Milićević i Jelena Vuković. Bio je ovo direktan dvoboj za drugo mjesto u skupini i prolazak dalje, a Hrvatska u drugu fazu natjecanja ide bez prenošenja bodova. 

Zanimljivo, ovime su Hrvatice izjednačile najbolji rezultat u povijesti s europskih prvenstava, dosad su osme bile 2010., 2022. i 2024., a plasman mogu poboljšati do kraja turnira. 

Iduću utakmicu naše vaterpolistice igraju protiv Grčke, a nakon toga vjerojatno protiv Francuske. Srbiji preostaje razigravati za plasman od 9. do 16. mjesta. 

