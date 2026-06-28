Hrvatska se vraća u Toronto! Evo s kim igra za osminu finala

Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Ganu 2-1 i s drugog mjesta plasirala se među 32 najbolje selekcije na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. To joj je donijelo, po mnogima, vrlo dobru kombinaciju za nastavak natjecanja jer je kostur nokaut-faze vodi u Toronto, pred desetke tisuća naših navijača, gdje je srušila Panamu 1-0.

"Vatreni" će imati pet dana pauze do iduće utakmice, a ždrijeb je vodi na drugoplasiranu momčad iz skupine K, što će biti Portugal, osim ako Cristiano Ronaldo i drušvo od 1.30 ujutro u Miamiju ne pobijede Kolumbiju.

Kad igra Hrvatska šesnaestinu finala? Čeka nas nova neprospavana noć, s četvrtka na petak od 1 ujutro, za mjesto među najboljih 16 na svijetu, i mogućeg sudara sa Španjolcima.

Šesnaestina finala

28.6., 21.00: JAR - Kanada (ŠF1, Los Angeles)

29.6., 19.00: Brazil - Japan (ŠF2, Houston)

29.6., 22.30: Njemačka - Paragvaj (ŠF3, Boston)

30.6., 3.00: Nizozemska - Maroko (ŠF4, Monterrey)

30.6., 19.00: O. Bjelokosti - Norveška (ŠF5, Dallas)

30.6., 23.00: Francuska - Švedska (ŠF6, New Jersey)

1.7., 3.00: Meksiko - Škotska/Ekvador (ŠF7, Mexico City)

1.7., 18.00: Engleska - Senegal/J3/K3 (ŠF8, Atlanta)

1.7., 22.00: Belgija - J. Koreja/Senegal/J3 (ŠF9, Seattle)

2.7., 2.00: SAD - BiH (ŠF10, San Francisco)

2.7., 21.00: Španjolska - J2 (ŠF11, Los Angeles)

3.7., 1.00: HRVATSKA - K2 (ŠF12, Toronto)

3.7., 5.00: Švicarska - Iran/J3 (ŠF13, Vancouver)

3.7., 20.00: Australija - Egipat (ŠF14, Dallas)

4.7., 0.00: Argentina - Zelenortski O. (ŠF15, Miami)

4.7., 3.30: K1 - Ekvador/Senegal/L3 (ŠF16, Kansas City)

Kompletan raspored i sve rezultate i kostur nokaut-faze pogledajte OVDJE.