Hrvatska školovala Emiraćane, ozljeda dinamovca lakše naravi

Piše Hrvoje Tironi,
Mladi "vatreni" slavili protiv Emirata 3-0! Budimirov odabir Šivalca pokazao se punim pogotkom, ali ozljeda Horvata malo je pokvarila slavlje. Sljedeći izazov: Kostarika

Hrvatska reprezentacija do 17 godina stigla je i do prve pobjede na Svjetskom prvenstvu u Katru, izabranici Marijana Budimira su u 2. kolu s 3-0 svladali Ujedinjene Arapske Emirate. Naši su mladići sad u dosta dobroj situaciji, nakon dva kola imaju četiri boda, na dobrom su putu prema nokaut fazi.

Budimir je u odnosu na Senegal napravio jednu zamjenu, Benkotića je na desnom krilu zamijenio Gabrijel Šivalec. I bila je to dobra odluka našeg izbornika, mladi ofenzivac Slaven Belupa je bio prilično aktivan, zabio drugi gol na današnjoj utakmici. A već od prve minute bilo je jasno kako je Hrvatska za klasu bolja od Emirata.

Ipak, ostaje dojam kako su mladi "vatreni" danas igrali tek koliko treba, najvažnije je bilo što mirnije stići do tri boda, po mogućnosti izbjeći svaku potencijalnu ozljedu. Hrvatska je mirno stigla do pobjede, ali Budimirove trupe nisu izbjegle neugodnu ozljedu. Nažalost, sredinom prvoga dijela nastradao je Patrik Horvat, čini se kako je riječ o aduktoru.

Hrvatska je najviše igrala preko stoperskog tandema, Jakirović i Kumar su najčešće bili kod lopte, započinjali napade naše vrste. A sve je bilo gotovo već sredinom prvoga dijela. Prvo je Tino Kusanović poentirao nakon velike pogreške suparničke obrane, a onda Šivalec s 15-ak metara lakoćom matirao vratara Emirata.

Istina, Hrvatska je danas imala i nešto sreće, izbornik Emirata dvaput je pokazivao ljubičasti karton i tražio "challenge", oba puta sudačka je odluka išla na našu stranu. Prvi put nije suđen penal za Emirate nakon Kusanovićevog igranja rukom, a početkom drugog dijela poništen im je gol Al Noubija. Također, zbog igranja rukom.

U samom finišu utakmice "točku na i" stavio je Krešimir Radoš koji je lijepo pogodio glavom. Dapače, Radoš je kod naših stopera započeo akciju za treći gol Hrvatske, odigrao loptu za Pajsara, pa nekoliko sekundi kasnije na njegov ubačaj glavom zabio za konačnih 3-0.

Hrvatska će posljednju utakmicu skupine odigrati u nedjelju (15.45), tad će izabranicima Marijana Budimira na drugoj strani stajati Kostarika. Naši mladići za sada na turniru djeluju vrlo dobro, Jakirović i Kumar dominiraju u zadnjoj liniji, Pajsar i Kostelac su dosta aktivni na bokovima. Jedini problem našem izborniku za sad predstavlja ozljeda Patrika Horvata, prve opcije na lijevom krilu naše reprezentacije. Ipak, čini se kako je ozljeda mladog dinamovca lakše naravi, kako tu neće biti nikakvih problema za nastavak turnira. Nadamo se...

