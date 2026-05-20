Hrvatska socca reprezentacija izgubila je u prvom kolu Eura

U tijeku je Europsko prvenstvo u Socca nogometu. Riječ je o modernoj i dinamičnoj inačici najpopularnijeg sporta na svijetu koji se igra sa šestero igrača u svakoj momčadi, a u srijedu je prvu utakmicu na velikom natjecanju odigrala i hrvatska socca malonogometna reprezentacija, koja je izgubila od Češke 2-0.

Prvenstvo se održava u Tirani, a Hrvatska nije uspjela postići gol ni doći do bodova na početku turnira. Golove možete vidjeti klikom OVDJE.

Foto: Socca Croatia/Facebook

Istaknimo kako u nokaut fazu prolaze dvije najbolje reprezentacije iz svake skupi9ne, kao i dvije najbolje trećeplasirane momčadi, čime se kompletira osmina finala.

Hrvatska je sad u kompliciranoj situaciji, a u skupini se nalazi još Španjolska i Engleska, koja je izgubila 3-1 od "furije" na otvaranju turnira. Hrvatska će iduću utakmicu odigrati u četvrtak od 17 sati (Sport Klub 5).