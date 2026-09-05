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Hrvatska socca reprezentacija je u polufinalu Mundijala! Pala je Grčka i sad kreće lov na medalju

Piše Ivan Kužela,
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Hrvatska socca reprezentacija je u polufinalu Mundijala! Pala je Grčka i sad kreće lov na medalju
Foto: Socca Croatia
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Hrvatska socca reprezentacija pregazila je Grčku 6-2 i ušla među četiri najbolje reprezentacije na svijetu! Kovačevi izabranici imat će priliku boriti se za medalju u Essenu

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Hrvatska socca reprezentacija izborila je mjesto među četiri najbolje reprezentacije svijeta. U četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u Essenu izabranici Dine Kovača svladali su Grčku 6-2 i izborili nastavak natjecanja u borbi za medalju.

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Grčka je povela u 9. minuti kada je Kalamaridis pogodio za 1-0, no prednost nije dugo trajala. Josip Haluška izjednačio je u 12. minuti, a do odmora je Hrvatska napravila rezultatski preokret. Robert Franjkić bio je dvostruki strijelac. Pogodio je u 20. i 23. minuti te Hrvatsku odveo na 3-1.

Nastavak je donio još tri hrvatska pogotka. Daniel Sudar u 26. minuti povećao je prednost na 4-1, dok je Grčka u 35. minuti smanjila zaostatak nakon autogola. Duje Medak dvije minute kasnije vraća Hrvatskoj prednost od tri pogotka, a u završnici je postavljen i konačan rezultat 6:2.

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Do četvrtfinala hrvatska je reprezentacija stigla nakon tri utakmice u skupini. Svladala je Afganistan 2-0 i Italiju 3-1, dok je protiv Perua poražena 4-3.

U doigravanju za osminu finala Hrvatska je odigrala protiv Turske i slavila 4-0. Zatim je uslijedio dvoboj sa Španjolskom, aktualnim europskim prvakom. Susret protiv Španjolaca završio je 1-1 nakon 40 minuta. Hrvatska je do izjednačenja stigla u nadoknadi preko Duje Medaka, a pitanje prolaska riješeno je izvođenjem socca penala. U raspucavanju je Hrvatska bila uspješnija, uz nekoliko važnih obrana vratara Tea Klanjčića.

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