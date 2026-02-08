Mihaela Car borilačkim sportovima bavi se već pet godina, a trenira u klubu Mangets Gym u Stupniku. Iako još pohađa prvi razred srednje škole, iza sebe već ima zapažene međunarodne rezultate
Hrvatska tinejdžerka osvojila europsko zlato usred Beograda!
Petnaestogodišnja Mihaela Car osvojila je zlatnu medalju na Europskom MMA prvenstvu koje se održava u Beogradu, i to u kategoriji youth B.
Iako joj je ovo bio prvi nastup u MMA-u na velikom međunarodnom natjecanju, mlada Hrvatica pokazala je iznimnu zrelost, tehničku kvalitetu i mirnoću te suvereno došla do naslova europske prvakinje.
Na putu do zlata Mihaela je redom pobjeđivala protivnice iz Engleske, Italije i Srbije, demonstrirajući odličnu kombinaciju borilačkih vještina, fizičke spreme i taktičke discipline. Natjecanje je održano u izuzetno jakoj konkurenciji, no hrvatska tinejdžerica nije ostavila dvojbe oko svoje kvalitete, a hrvatska himna zasluženo se orila dvoranom u Beogradu.
Mihaela Car borilačkim sportovima bavi se već pet godina, a trenira u klubu Mangets Gym u Stupniku. Iako još pohađa prvi razred srednje škole, iza sebe već ima zapažene međunarodne rezultate. Prošle godine osvojila je srebrne medalje na Europskom i Svjetskom prvenstvu u jiu-jitsuu, što dodatno potvrđuje njezin veliki potencijal i svestranost.
Osim njezina zlata, hrvatsku reprezentaciju na ovom prvenstvu predstavljao je i Fran Sedlovski, koji je zauzeo peto mjesto, no glavni fokus ipak je bio na Mihaelinom povijesnom uspjehu. Europsko zlato u MMA-u na samom početku karijere jasno pokazuje da se radi o iznimno talentiranoj sportašici pred kojom je, ako nastavi ovim putem, vrlo svijetla budućnost.
