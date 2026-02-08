Hrvatska tinejdžerka osvojila europsko zlato usred Beograda!

Petnaestogodišnja Mihaela Car osvojila je zlatnu medalju na Europskom MMA prvenstvu koje se održava u Beogradu, i to u kategoriji youth B.

Iako joj je ovo bio prvi nastup u MMA-u na velikom međunarodnom natjecanju, mlada Hrvatica pokazala je iznimnu zrelost, tehničku kvalitetu i mirnoću te suvereno došla do naslova europske prvakinje.

Na putu do zlata Mihaela je redom pobjeđivala protivnice iz Engleske, Italije i Srbije, demonstrirajući odličnu kombinaciju borilačkih vještina, fizičke spreme i taktičke discipline. Natjecanje je održano u izuzetno jakoj konkurenciji, no hrvatska tinejdžerica nije ostavila dvojbe oko svoje kvalitete, a hrvatska himna zasluženo se orila dvoranom u Beogradu.

Mihaela Car borilačkim sportovima bavi se već pet godina, a trenira u klubu Mangets Gym u Stupniku. Iako još pohađa prvi razred srednje škole, iza sebe već ima zapažene međunarodne rezultate. Prošle godine osvojila je srebrne medalje na Europskom i Svjetskom prvenstvu u jiu-jitsuu, što dodatno potvrđuje njezin veliki potencijal i svestranost.

Osim njezina zlata, hrvatsku reprezentaciju na ovom prvenstvu predstavljao je i Fran Sedlovski, koji je zauzeo peto mjesto, no glavni fokus ipak je bio na Mihaelinom povijesnom uspjehu. Europsko zlato u MMA-u na samom početku karijere jasno pokazuje da se radi o iznimno talentiranoj sportašici pred kojom je, ako nastavi ovim putem, vrlo svijetla budućnost.