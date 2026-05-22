Hrvatska U-15 pobijedila 'tri lava'. Mali Dudu opet zabio!

Hrvatska U-15 reprezentacija došla je do prve pobjede na turniru Vlatko Marković. Izabranici Sretena Ćuka su s 2-0 pobijedili vršnjake iz Engleske rezultatom 2-0 te su tako pozitivnim rezultatom zaključili natjecanje u skupini. U prve dvije utakmice Hrvatska je izgubila od Brazila i Japana.

Sin legendarnog Eduarda Da silve, Matheus, zabio je prvi gol za Hrvatsku u 20. minuti, a pet minuta kasnije je Zvonimir Dacer zabio iz penala za, ispostavit će se, konačan rezultat. Matheusu je ovo bio drugi gol na turniru nakon što je zabio jedini gol naše reprezentacije u porazu od Japana 4-1.

U finale će tako Portugal i Brazil dok će za treće mjesto igrati Japan i SAD. Hrvatska će igrati za sedmo mjesto protiv Švicarske u Dunjkovcu u nedjelju s početkom u 10.30. Za vrijeme turnira na tribinama su sjedili brojni skauti velikih europskih momčadi kao pto su Manchester United, Juventus i Bayern.