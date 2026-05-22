PRVA POBJEDA

Hrvatska U-15 pobijedila 'tri lava'. Mali Dudu opet zabio!

Piše Jakov Drobnjak,
Međunarodni nogometni turnir Vlatko Marković U-15: Hrvatska - Brazil | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Hrvatska U-15 pobijedila Englesku 2-0! Sin Eduarda, Matheus Da Silva, zabio prvi gol, Dacer dodao drugi iz penala. Skauti iz Manchestera i Bayerna pratili mlade talente

Hrvatska U-15 reprezentacija došla je do prve pobjede na turniru Vlatko Marković. Izabranici Sretena Ćuka su s 2-0 pobijedili vršnjake iz Engleske rezultatom 2-0 te su tako pozitivnim rezultatom zaključili natjecanje u skupini. U prve dvije utakmice Hrvatska je izgubila od Brazila i Japana.

TALENTIRANI MATHEUS EDUARDO I mali Dudu zabija za Hrvatsku. 'Povukao je tatin gen strijelca!'
I mali Dudu zabija za Hrvatsku. 'Povukao je tatin gen strijelca!'

Sin legendarnog Eduarda Da silve, Matheus, zabio je prvi gol za Hrvatsku u 20. minuti, a pet minuta kasnije je Zvonimir Dacer zabio iz penala za, ispostavit će se, konačan rezultat. Matheusu je ovo bio drugi gol na turniru nakon što je zabio jedini gol naše reprezentacije u porazu  od Japana 4-1. 

U finale će tako Portugal i Brazil dok će za treće mjesto igrati Japan i SAD. Hrvatska će igrati za sedmo mjesto protiv Švicarske u Dunjkovcu u nedjelju s početkom u 10.30. Za vrijeme turnira na tribinama su sjedili brojni skauti velikih europskih momčadi kao pto su Manchester United, Juventus i Bayern.

