Hrvatska U-19 nakon 10 godina izborila je Europsko prvenstvo!

Mladi "vatreni" slave! Hrvatska U-19 nogometna reprezentacija remizirala je 1-1 s vršnjacima Francuske u Varaždinu i tako obranila prvo mjesto u elitnoj rundi kvalifikacija, jedino koje donosi izravan plasman na završni turnir osam reprezentacija koji će se od 28. lipnja do 11. srpnja igrati u Walesu.

Hrvatska u ovom uzrastu nije bila na završnom turniru još od 2016. u Njemačkoj, kad je generacija u kojoj su bili Martin Erlić, Josip Brekalo, Luka Ivanušec, Nikola Moro, Kristijan Jakić i Karlo Letica ispala u skupini s tri poraza. Najbolji rezultat u ovoj generaciji treće je mjesto s Cipra 1998. (Stipe Pletikosa, Goran Sablić, Jurica Vranješ, Srđan Andrić, Igor Budan, Ivica Olić, Ivica Banović...), a u polufinalu je bila i u Francuskoj 2010., kad su za "vatrene" igrali Šime Vrsaljko, Franko Andrijašević, Arijan Ademi, Andrej Kramarić i Ante Vukušić, između ostalih.

Nakon dvije pobjede u prva dva kola protiv Švicarske (4-1) i Norveške (1-0), a zbog remija Francuza s Norvežanima, izabranicima Siniše Oreščanina za plasman u Wales bio je dovoljan i remi. Njemu se sasvim približila u 56. minuti, kad je Pavle Smiljanić, junior Lokomotive, pogodio za vodstvo na asistenciju Lovre Chelfija, momka koji stasa u Barceloninoj La Masiji. Dvanaest minuta poslije izjednačili su Francuzi preko Enza Molebea, mladića iz Montpelliera, ali srećom nisu i preokrenuli rezultat. Utakmicu su pritom završili s desetoricom, u 80. minuti drugi žuti karton dobio je Maryn Muzungu iz Ajaxa.

Uz domaćina Wales, završni turnir u trenutku objave članka izborila je i selekcija Ukrajine, prvak iz 2009. Domaćini utakmica bit će gradovi na sjeveru zemlje, Wrexham, Bangor, Caernarfon i Denbigh. Prve dvije reprezentacije iz obiju skupina prolaze u polufinale i ujedno dobivaju mjesto na U-20 Svjetskom prvenstvu koje se 2027. igra u Azerbajdžanu i Uzbekistanu.

Varaždin: Elitno kolo kvalifikacija za Euro U-19, skupina 3, 3. kolo, Francuska - Hrvatska | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Hrvatska U-19

Antonio Rajić (Kustošija)

Maroje Kostopeč (Lokomotiva)

Noa Mikić (Dinamo)

Petar Zvonimir Kostelac (Lokomotiva)

Marko Zebić (Dinamo)

Ljubo Puljić (Bayern)

Roko Gabrić (Hajduk)

Kristian Mandić (Nürnberg)

Anđelo Šutalo (Dinamo)

Matija Subotić (Lokomotiva)

Pavle Smiljanić (Lokomotiva)

Marko Zrilić (Heidenheim)

Patrice Čović (Werder)

Tomas Baković (Dinamo)

Lovro Chelfi (Barcelona)

Karlo Mijo Šimić (Wolfsburg)

Ivan Barić (Osijek)

Dominik Šimić (Rudar Velenje)

Luka Vrzić (Gorica)

Bruno Durdov (Hajduk)