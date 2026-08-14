Hrvatska U-20 bolja od Srbije, mlade 'barakude' blizu medalji!

Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 20 godina izborila je polufinale Europskog prvenstva nakon pobjede od 14-13 nad vršnjacima iz Srbije. Time se nastavlja nevjerojatno ljeto za mlade hrvatske vaterpoliste, s obzirom na to da su U-16 i U-18 uzrasti ranije postali svjetski prvaci. Hrvatska će za finale igrati protiv pobjednika između Italije i Njemačke.

Mlade 'barakude' odigrale su odličnu utakmicu protiv Srba, koji su se pokazali kao konkurentan suparnik. Nakon prve četvrtine rezultat je bio izjednačen na 4-4, a Hrvatska je otišla na predah s golom prednosti. U trećoj četvrtini Hrvatska je slavila s 4-3 i time osigurala važno vodstvo od dva gola uoči zadnje dionice, što se pokazalo presudnim.

Golman Batoš imao je sjajnu utakmicu s čak 12 obrana (48 posto), a najbolji su strijelci bili Šušić i Burburan s po četiri gola. Đokanović je za Srbiju postigao također četiri gola.