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BRAVO, MLADIĆI!

Hrvatska U-20 bolja od Srbije, mlade 'barakude' blizu medalji!

Piše Luka Tunjić,
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Hrvatska U-20 bolja od Srbije, mlade 'barakude' blizu medalji!
Foto: Hrvatski vaterpolski savez
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Mlade barakude srušile Srbiju 14-13 i izborile polufinale Eura! Hrvatska juri prema novom zlatu, a u finišu su presudili Batoš i raspucani Šušić i Burburan

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Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 20 godina izborila je polufinale Europskog prvenstva nakon pobjede od 14-13 nad vršnjacima iz Srbije. Time se nastavlja nevjerojatno ljeto za mlade hrvatske vaterpoliste, s obzirom na to da su U-16 i U-18 uzrasti ranije postali svjetski prvaci. Hrvatska će za finale igrati protiv pobjednika između Italije i Njemačke.

Mlade 'barakude' odigrale su odličnu utakmicu protiv Srba, koji su se pokazali kao konkurentan suparnik. Nakon prve četvrtine rezultat je bio izjednačen na 4-4, a Hrvatska je otišla na predah s golom prednosti.  U trećoj četvrtini Hrvatska je slavila s 4-3 i time osigurala važno vodstvo od dva gola uoči zadnje dionice, što se pokazalo presudnim.

Golman Batoš imao je sjajnu utakmicu s čak 12 obrana (48 posto), a najbolji su strijelci bili Šušić i Burburan s po četiri gola. Đokanović je za Srbiju postigao također četiri gola.

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