Hrvatska U-21 reprezentacija osigurala plasman na Euro!

Hrvatska U-21 reprezentacija pobijedila je Mađarsku 3-1 u kvalifikacijskoj utakmici za Euro, a hat-trick je zabio Adriano Jagušić. Mladi 'vatreni' nisu znali nakon kraja utakmice jesu li osigurali plasman jer su ovisili o rezultatu susreta između Ukrajine i Turske.

Hrvatska je prva na tablici sa 16 bodova iz sedam utakmica. Drugoplasirana Turska ima četiri boda manje, a oni su u 18 sati igrali protiv Ukrajine. Turci su poveli 2-0 golovima Ilkhana u 12. i Habesoglua u 33. minuti, ali onda je slijedilo vraćanje Ukrajine.

Domaćini su smanjili na 2-1 u 46. minuti kada je zabio Krevsun, a onda je u 82. minuti izjednačio Gadzhyev. Rezultat se na semaforu nije mijenjao do kraja utakmice, a Hrvatska je tim rezultatom kao prva u skupini osigurala plasman na Euro.