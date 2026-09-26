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Hrvatska U-21 reprezentacija osigurala plasman na Euro!

Piše Issa Kralj,
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Hrvatska U-21 reprezentacija osigurala plasman na Euro!
Varaždin: Hrvatska U-21 reprezentacija pobijedila Mađarsku 3:1, Jagušić zabio tri gola | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Nakon pobjede nad Mađarskom, Hrvatska je za potvrdu plasmana čekala rezultat između Ukrajine i Turske. Oni su remizirali, a mladi 'vatreni' izborili plasman na Europsko prvenstvo sljedeće godine

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Hrvatska U-21 reprezentacija pobijedila je Mađarsku 3-1 u kvalifikacijskoj utakmici za Euro, a hat-trick je zabio Adriano Jagušić. Mladi 'vatreni' nisu znali nakon kraja utakmice jesu li osigurali plasman jer su ovisili o rezultatu susreta između Ukrajine i Turske.

Hrvatska je prva na tablici sa 16 bodova iz sedam utakmica. Drugoplasirana Turska ima četiri boda manje, a oni su u 18 sati igrali protiv Ukrajine. Turci su poveli 2-0 golovima Ilkhana u 12. i Habesoglua u 33. minuti, ali onda je slijedilo vraćanje Ukrajine. 

Domaćini su smanjili na 2-1 u 46. minuti kada je zabio Krevsun, a onda je u 82. minuti izjednačio Gadzhyev. Rezultat se na semaforu nije mijenjao do kraja utakmice, a Hrvatska je tim rezultatom kao prva u skupini osigurala plasman na Euro. 

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