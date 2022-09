Hrvatska u borbi za završnicu Lige nacija: Evo gdje gledati

Liga nacija nije baš najomiljenije natjecanje izborniku Zlatku Daliću i našim reprezentativcima. Pretrpjeli su jedne od najtežih poraza u povijesti (Španjolska 6-0, Portugal 4-1), a u lipnju su nakon teške i naporne sezone bili primorani igrati četiri utakmice u 10 dana. Nije ni čudo.

Uz to, u prošlom izdanju jedva smo ostali u elitnoj skupini, no konačno je i nama svanulo sunce u Ligi nacija, natjecanju koje je omraženo mnogima, za neke izmišljeno i besmisleno, ali sada imamo priliku doći u šansu boriti se za trofej. Hoće li i to promijeniti mišljenje kod navijača?

Novo izdanje Hrvatska je otvorila teškim porazom od Austrije, ali je potom remizirala s Francuskom, pobijedila Dansku i prvi put u povijesti srušila Tricolore i to na Stade de Franceu! Sve to donijelo nam je drugo mjesto u našoj skupini i priliku da u posljednja dva kola borimo se za plasman u završnicu, a to bi nam donijelo priliku da se domognemo trofeja.

Vatreni nakon četiri kola imaju sedam bodova i nalaze se na drugom mjestu, s dva boda manje od Danske, ali već ih danas možemo preskočiti na tablici u izravnom dvoboju. Naši nogometaši na rasprodanom Maksimiru od 20.45 igraju protiv Danaca peto kolo Lige nacija. Prijenos je na Novoj TV. Emisija počinje 45 minuta ranije. Za tri dana gostujemo u Beču i tamo ćemo imati priliku potvrditi prvo mjesto. Dakle, sve je u našim rukama.

- Rekao sam da su najbolja reprezentacija u našoj skupini i jedan od najboljih u Europi, kompaktni su, igraju agresivan i visoki presing, zajedno djeluju. Imaju malih problema s ozljedama, ali imaju bogat izbor igrača i zato sam tako kazao - ishvalio je izbornik Zlatko Dalić dansku reprezentaciju.

Potvrdio je kako će Ivan Perišić zaigrati od prve minute na lijevom krilu, što znači kako će Oršić, kojeg su mnogi zagovarali u prvoj postavi, čekati priliku s klupe, no postoji i dalje nekoliko dvojbi. Tko će činiti stoperski par s Joškom Gvardiolom, tko će na desno krilo, a tko na poziciju špice. Izbornik je sve karte posložio, ali javnosti nije htio otkriti pa ćemo se morati strpjeti do utakmice.

Kako god, spektakl je zajamčen, 'vatreni' će nakon dvije godine zaigrati na Maksimiru, a atmosfera će biti fantastična jer sve ulaznice su razgrabljene.

