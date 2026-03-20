Hrvatska u Orlandu! Evo kada će 'vatreni' doći na okupljanje

Okupljanje hrvatske nogometne reprezentacije uoči američkih ogleda protiv Kolumbije i Brazila, bit će u ponedjeljak, 23. ožujka u Orlandu. "Vatreni" će na Floridu putovati iz svojih europskih destinacija nakon što odrade ligaške obveze ovoga kola, dok će Zlatko Dalić i ostatak stožera, te igrači iz hrvatskih klubova putovati iz Zagreba.

Prvi trening na američkom tlu hrvatska reprezentacija imat će u utorak na terenima UCF Athleticsa, gdje će trenirati i u srijedu. Utakmica protiv Kolumbije je na rasporedu u četvrtak, 26. ožujka na Camping World stadionu u Orlandu s početkom u 19.30 po lokalnom vremenu, što je 0:30 po hrvatskom vremenu u noći sa četvrtka na petak.

Utakmica će se igrati na stadionu koji prima nešto više od 60.000 gledatelja. Stadion je izgrađen 1936. godine, međutim nekoliko je puta renoviran, posljednji put 2014. godine. Bio je to jedan od devet stadiona korištenih za Svjetsko prvenstvo u nogometu 1994. godine, a na njemu su se igrale i utakmice nogometnog turnira na Olimpijskim igrama u Atlanti 1996.

Nakon utakmice protiv Kolumbije, hrvatska reprezentacija će imati još četiri treninga prije ogleda protiv Brazila koji je na rasporedu u utorak, 31. ožujka u 20.00 sati po lokalnom vremenu (2:00)

Bit će to šesti međusobni ogled "Vatrenih" i "Selecaoa", a svi još uvijek pamtimo povijesnu pobjedu u četvrtfinalu SP-a u Kataru 2022. godine nakon izvođenja jedanaesteraca. Hrvatska protiv Kolumbije još nije igrala.