Hrvatska u polufinalu, Džomba izgubio okladu s Vorijem. Evo i zašto: 'Kako je zavrtio priču...'

Dobro raspoloženje vladalo je i u studiju RTL-a nakon pobjede Hrvatske nad Mađarskom 27-25 i plasmanu u polufinale Europskog prvenstva u rukometu. Izabranici Dagura Sigurdssona u petak od 17.45 igraju protiv Njemačke, dok će u kasnijem terminu od 20.30 sati snage odmjeriti Danska i Island.

- Osjećamo se kao ispuhani gol, vjerojatno kao i igrači. Proživljavam ovo iznimno emotivno, puno uspona i padova, ovo gledati uopće nije lako. Svaka čast, poštovanje do neba. Momčadski duh odveo nas je u polufinale, nadam se protiv Njemačke. Imamo još toga pokazati, još nismo odigrali savršenu utakmicu kao protiv Francuske prošle godine, imamo još vremena dvije - rekao je Mirza Džomba, bivši reprezentativac.

Njegov nekadašnji suigrač Igor Vori je podcrtao:

- Hrvatska momčad, zajedništvo, ta sinergija i energija, to je sjajno. Komentirali smo kako prvi put kad dođemo na remi ili vodstvo, gotovo je. Kamera je snimila igrače koji su na tribinama, to je nešto predivno. To zajedništvo dovelo nas je do polufinala. Bilo je tu uspona i padova, analizirati igru je sad nepotrebno. Imamo polufinale drugu godinu zaredom. Dižemo čartere, dižemo kredite i idemo!

Voditelj Marko Vargek se prisjetio i jedne oklade uoči Eura.

- Igor je od prvog dana kad je došao na RTL rekao da će Hrvatska igrati polufinale. Mirza?

- Slažem se, plaćam. Molim te, najbolji restoran u Zagrebu. Samo jedna digresija. Moji Grobničani, čekajte me s ručkom. Ja Voriju, vi meni. Sve to dođe na svoje - kazao je Džomba uz osmijeh.

- Kako je zavrtio odmah, vidiš priču. Pravi biznismen, nema šta - nasmijao se Vori.

Što je Dagur Sigurdsson donio ovoj reprezentaciji?

- Vidio je Sigurdsson kako se igra za reprezentaciju, to nema nijedna reprezentacija, čast izuzecima. Skandinavci kad su malo ozlijeđeni uzimaju pauzu, a naši idu glavom kroz zid. Dagur je to osjetio kod nas, pokazali smo nevjerojatan karakter i sigurnost u glavi - rekao je Vori, a o prognozi polufinala, kad još nije bilo poznato jesu li nam protivnici Danci ili Nijemci, kazao:

- To je polufinale. Sve što je bilo dosad se zaboravlja. U jednoj utakmici je sve moguće. Na kraju ne gledaš više jesi li umoran. Da, osjećaš umor, ali igraš polufinale. Svi žele isto, a to je finale i zlato. U finalu nema favorita.

