Hrvatska u reprezentaciji ima Baltazara i to iz - trećeligaša

Robert Jarni našao se u problemima oko sastavljanja U-18 reprezentacije za prijateljske utakmice protiv Bosne i Hercegovine koje su na rasporedu 15. i 17. svibnja.

Ne može računati na igrače Dinama i Hajduka koji igraju završnicu prvenstva pa je probleme odlučio srediti pozivanjem - Baltazara!

Na popisu se, dakle, nalazi Riječanin Anton Baltazar Bogolin (18) koji igra za vodeću momčad 3. HNL Zapad i to pod paskom oca i trenera Zorana.

- Kad sam bio mlađi često su mi pjevali pjesmu iz tog crtića. Ime Baltazar sam dobio jer sam trebao biti rođen na Sveta tri kralja, no zakasnio sam za jedan dan na kraju - govori nam mladi nogometaš kroz smijeh. Kaže, dobro poznati crtić pogledao je možda dva ili tri puta u životu.

- Stvar je jednostavna, Dinamo i Hajduk igraju završnicu prvenstva, znate da prvak ide u Ligu prvaka, pa smo ih oslobodili za ovu akciju. Utakmice su im 15., a mi igramo 15. i 17., tako da smo za ovu akciju odlučili dati priliku nekim drugim igračima koje već odavno pratimo, kao i da isprobamo neke koji manje igraju - rekao nam je izbornik Robert Jarni.

Anton Baltazar je prvi igrač u povijesti kluba koji je dobio poziv u neku nacionalnu selekciju, a uspjeh postaje veći kad znamo da u svojoj Rijeci nikad nije dobio pravu priliku.

Odlučio je krenuti težim putem, točnije, skokom iz juniorskog u seniorski nogomet.

Rijeka ga odbacila, u Opatiji ga vodi - otac

- Opatija mi je prvi seniorski klub i razlike su doista velike, nebo - zemlja! Očituje se razlika u fizičkoj nadmoći i ispočetka mi je bilo jako teško se prilagoditi, ali kad sam se naviknuo igrati uz malo dodira s loptom i kad sam naučio tražiti prostor, sve je postalo lakše. To mi puno pomaže, ovo je znatno viša i jača razina igre nego u juniorima - govori za početak se dotiče svog bivšeg kluba.

- Prošao sam nogometnu školu Rijeke od 'morčića' do kadeta, a onda sam prešao u Opatiju. Iz Rijeke sam otišao jer je tadašnja struka procijenila da nisam kvaliteta za njih i tu odluku i danas poštujem. Igrao sam u generaciji koja je završila treća u Hrvatskoj, bili smo uistinu prava klapa.

U Opatiji subotom igra za seniorsku momčad, nedjeljom je na raspolaganju juniorima koji igraju u Drugoj ligi. Zabio je kombinirano 14 golova.

- Opatiju sam izabrao jer je to jedini klub u regiji u kojem se kvalitetno radi, počevši od mlađih uzrasta gdje ima niz sjajnih trenera, pa sve do seniora koji rade na prvoligaškoj razini. Uz kondicijskog trenera Peru Kurtovića, moram priznati da tome svemu puno pridonosi i moj otac Zoran, jasno da je on jedan od faktora zbog kojih sam otišao u Opatiju.

Foto: Privatna arhiva

Poziv u reprezentaciju mogao bi zaintrigirati čelnike prvoligaša, no za mladića nema žurbe. Na prvom je mjestu škola, a nogometno sasvim dobro živi u Opatiji.

Najveselije je kod kuće...

- U Rijeku se ne bih vratio, smatram da se tamo daje jako malo prostora domaćim dečkima i to je njihova politika. Bez obzira što mi je to prvi klub koji će uvijek imati posebno mjesto u mom srcu.

Posebno zanimljivo zna biti u domu Bogolinovih poslije utakmica kad za stol sjednu otac Zoran i sin Anton Baltazar.

- Otac mi je baš ekscentričan lik, da ga moram s nekim usporediti to bi bio Tony Stark - smije se pa dodaje:

- Jako je profesionalan, imamo izražen odnos na relaciji trener-igrač. Ipak, ponekad to dovede do 'rata' u kući jer se zna dogoditi da me na nekim utakmicama stavi manje nego što sam očekivao igrati.

Sasvim je logično da se znaju i razilaziti u mišljenjima.

- Uvijek poslije utakmice je svađa gdje pitam zašto je promijenio baš mene ili zašto je stavio takvu formaciju kakvu je stavio. Pa to zna često eskalirati da on 'poludi' i ne priča s nikim. Ostali članovi obitelji najčešće drže moju stranu pa ga to dodatno naživcira - govori kroz smijeh.

Prvi reprezentativac iz Opatije

Opatija drži prvo mjesto u 3. HNL Zapad s bodom više od Vinogradara, ali prema posljednjim informacijama, odustaju od plasmana u rang više.

- Trenutačno smo prvi i nadam se da ćemo tu ostati. Postoje ambicije za Drugu ligu, no uprava je ta koja odlučuje što i kako dalje.

Foto: Privatna arhiva

Ipak, koliko god mu je dobro u sadašnjem klubu, jedna stvar ga 'golica'.

- Nažalost, Opatija ima sličan grb Juventusovom i nadam se da nam je to jedina sličnost budući da sam 'milanista' - smije se mladi nogometaš.

Spomenuli smo, prvi je reprezentativac u povijesti Opatije što ga čini izuzetno sretnim, a za kraj je 'ispalio' i zanimljivu paralelu:

- Nisam jedini iz nižih liga u reprezentaciji, pa Josip Posavec brani u drugoj talijanskoj ligi za Palermo i prvi je golman U-21 reprezentacije - završava.

Tema: Sport fanatik