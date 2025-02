Hrvatska uvjerljiva protiv Cipra

U susretu bez ikakve rezultatske važnosti hrvatska košarkaška reprezentacija je u Nikoziji pobijedila Cipar sa 104-67 i tako zaključila kvalifikacije za Eurobasket 2025. I prije ove utakmice bilo je jasno kako Hrvatska više nema nikakvih izgleda za plasman na EP koje će od 27. kolovoza do 14. rujna zajednički organizirati Cipar, Finska, Poljska i Latvija.

Cipar je kao jedan od domaćina imao osiguran nastup na kontinentalnoj smotri, dok su se za preostala dva mjesta iz naše skupine borili Hrvatska, Francuska, te Bosna i Hercegovina. Nažalost, odabranici Josipa Sesara u tom su trokutu bili najslabiji i Hrvatska je prvi put od osamostaljenja ostala bez plasmana na EuroBasket.

Dalje idu Francuska i BiH koje će večeras u Orleansu zaključiti nastup u skupini.

Hrvatska je rutinski stigla do pobjede. Već nakon prve četvrtine je imala 12 razlike, do poluvremena je prednost narasla na +23, da bi na koncu treće dionice bilo 31 razlike (74-43). Na koncu je zavšilo s velikih 104-67. Hrvatsku je do pobjede predvodio Mario Hezonja sa 40 koševa, 11 skokova i sedam asistencija. Dominik Mavra je dodao 14, a Krešimir Ljubičić 13 koševa i sedam skokova.

Kod domaćina jedini igrač s dvoznamenkastim brojem koševa bio je Konstantinos Simitzis sa 25 koševa. Francuska vodi na ljestvici s maksimalnih 10 bodova, Hrvatska je privremeno druga s devet bodova, dok BiH na trećem mjestu ima osam bodova.

Međutim, naši će susjedi bez obzira na ishod utakmice u Orleansu na koncu preskočiti Hrvatsklu. U slučaju poraza dobit će jedan bod izjednačivši se s Hrvatskom, no BiH je bila bolja u međusobnom srazu.