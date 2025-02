L'Equipe: 'Hrvatski idioti goli do pasa vrijeđali su francuske košarkaše u Jazinama...'

Hrvatski košarkaši su se nakon 21 godinu vratili u kultne Jazine gdje ih je dočekala spektakularna podrška, ali Francuska je ipak bila prejaka (83-80) i ostavila nas bez plasmana na Europsko prvenstvo.

Nažalost, sjajan ambijent zasjenilo je sramotno ponašanje pojedinaca zbog čega će ispaštati HKS i naša košarka. Pitanje je kada će nakon ovoga Fiba dopustiti da naša reprezentacija igra u Jazinama. Tijekom druge četvrtine, dio publike kratko je skandirao "Za dom spremni", dok je Hrvatska bila u rezultatskom zaostatku. Uz to, čula se i pjesma "Boj se bije, bije, ustaški se barjak vije za slobodu i za dom". Pozdrav "Za dom spremni" bio je službeni pozdrav u NDH i upotrebljavao za vrijeme zločinačkog režima Ante Pavelića.

I ne samo to. Francuski košarkaški savez tvrdi kako su pojedinci tijekom utakmice rasistički vrijeđali njihove reprezentativce.

- Nakon rasističkih uvreda na račun naših nekoliko igrača u Zadru, tijekom utakmice protiv Hrvatske, poslat ćemo pismo Fibi u kojem ćemo osuditi ove neprihvatljive postupke - piše u objavi francuskog saveza.

Lille: ?etvrtfinale EuroBasketa 2015, Francuska - Latvija | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Menadžer reprezentacije Boris Diaw je rekao:

- Mi smo napravili sve s naše strane. Sada je na FIBA-i da izvuče svoje zaključke incidenta kojeg se nipošto ne smije umanjiti."

A o svemu je pisao i L'Equipe.

- S tribina dvorane Jazine čule su se rasističke uvrede prema francuskim igračima i to u trenucima kada je bilo jasno da Hrvatska gubi i ispada iz utrke za Eurobasket.

Zadar: Hrvatska i Francuska odigrali utakmicu kvalifikacija za EuroBasket | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Kažu kako je meta rasističkih uvreda bio košarkaš Yoan Makoundou.

- S tribina Jazina odjekivalo je "Je*i se Makoundou" dok se on žalio sucima da je meta uzvika kojima se oponaša majmunsko glasanje. Makoundou to nije umislio jer je par hrvatskih idiota golih do pasa uhvaćeno kako majmunski huču. Makoundoua je na to zagrlilo par suigrača, koji su mi rekli da ostane priseban. On je odmah nakon zadnjeg zvižduka otrčao u svlačionici. Naravno, zgrožen.