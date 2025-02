Pavličević: Nemamo ni talente, mlađe su selekcije inferiorne u B diviziji europske košarke...

Hrvatska košarka je na koljenima, i to ne od jučer, ali nakon što su sve mlađe kategorije ispale u B razred europske košarke, na njihov rang se srozala i seniorska vrsta, koja je porazom 83-80 od Francuske izgubila mogućnost odlaska na Eurobasket. Prvi put u povijesti... Šokantna je to vijest za sve one koji ne prate što se u hrvatskoj košarci događa u zadnje vrijeme, ali i posve očekivano za sve ostale. I što je najgore od svega, nema previše nade da će u skorijoj budućnosti biti puno bolje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+