Hrvatska Ukrajinka: Ne mogu više! Ma, igrat ću za bilo koga

Oleksandra Olinjkova (18) u Hrvatsku je došla iz Ukrajine kao izbjeglica prije sedam godina. Živjela je u ruševinama sa svojom obitelji, ali uz pomoć oca i profesionalne tenisačice Sare Errani, koja je čula za njezinu priču, počela je trenirati tenis.

Zahvaljujući sjajnim rezultatima, dobila je hrvatsko državljanstvo i počela je osvajati bodove pod hrvatskom zastavom. Prošle godine osvojila je ITF u Grčkoj, a na turnir je došla bez novca za put natrag. Put su platili novcem koji je dobila za osvojeni naslov.

Ušla je u program za podršku sportašima izbjeglicama (IOCRAS), a nakon toga zatražila je dodatnu pomoć Hrvatskog teniskog saveza. Kako nije bilo odgovora iz HTS-a, izašla je u javnost, ali čim je njezina priča izašla izbačena je iz programa za podršku sportašima izbjeglicama jer je netko prijavio da ima hrvatsko državljanstvo. Uz to je izbačena i iz hrvatske U-18 reprezentacije.

- Moji roditelji su mjesecima pokušavati kontaktirati predsjednicu teniskog saveza Nikolinu Babić, no ona nije mogla naći pet minuta za njih. Nije se, na kraju, ni radilo o novčanoj pomoći, već o pozivnicama za turnire, dostupnosti terena tvrde podloge i više sudjelovanja u aktivnostima Saveza: I onda me netko prijavio, netko jako dobro upućen. Da, hrvatska sam državljanka, ponosna sam na to. I da, dobila sam to državljanstvo na temelju programa za pomoć izbjeglicama. Znači, funkcionira - napisala je u objavi na TwitLongeru.

Saška, kako je zovu od milja, je u 2018. godini bila najbolje rangirana hrvatska tenisačica u WTA, WTA U-18 te ITF turnirima, a dugi period provela je i kao jedina hrvatska 18-godišnjakinja koja je uopće imala bodove na WTA listi. Ipak, prošlogodišnju nagradu za najbolju hrvatsku juniorsku tenisačicu, uz koju ide i novčana pomoć, nije dobila.

- Ne treba mi potpora Hrvatskog teniskog saveza, no ne mogu se niti razvijati ako netko pokušava uništiti moju karijeru. Igrat ću za bilo koju državu na svijetu čiji me službenici neće uništavati. Jako sam tužna zbog toga jer volim Zagreb, volim Hrvatsku, no jednostavno nemam izbora. Otvorena sam za sve ponude, igrat ću za bilo koga.

- Za moje prijatelje: Ako mi možete pomoći, roditelji imaju 100 eura za prvi tjedan u hotelu u Turskoj, treba mi samo za put do tamo. Ostatak ću zaraditi na turniru. Samo trebam kartu za Antalyju. Ne tražim novac, samo povratnu kartu - napisala je.

Čini se kako bi Hrvatska mogla ostati bez još jedne talentirane sportašice...

Cjelovitu objavu Oleksandre Oliynykove na engleskom jeziku pročitajte OVDJE.