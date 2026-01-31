Obavijesti

Hrvatska ušla u polufinale Eura! Piplica zaključao vrata, Mataja trpao, slijedi ludnica u Ljubljani

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
Hrvatska ušla u polufinale Eura! Piplica zaključao vrata, Mataja trpao, slijedi ludnica u Ljubljani
Varaždin: Kvalifikacije za Europsko prvenstvo u Futsalu 2026, Croatia - Grčka | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

HRVATSKA - ARMENIJA 3-0 Marinko Mavrović nam je prije samo dva dana poručio kako je ovo naša najbolja, najšira i najkompletnija reprezentacija u povijesti. I bio je u pravu, Hrvatska igra turnir za pamćenje...

Hrvatska futsalska reprezentacija ispisala je povijest, svladala Armeniju 3-0 i plasirala se u polufinale Europskog prvenstva. Naši su se hakleri tako poslije 14 godina vratili među četiri najbolje reprezentacije "starog kontintenta". Hrvatska je jedini put u polufinalu Europskog prvenstva bila 2012. godine kad se taj turnir igrao u - Lijepoj našoj.

