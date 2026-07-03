Hrvatska više nema izbornika! Zlatku Daliću je istekao ugovor, a HNS će krenuti u pregovore

Hrvatska nogometna reprezentacija od danas je i formalno bez izbornika. Zlatku Daliću, najtrofejnijem strategu u povijesti "vatrenih", istekao je ugovor s Hrvatskim nogometnim savezom, a kako prije jesenskih utakmica u Ligi nacija nema novih okupljanja, klupa nacionalne vrste je prazna. Nakon bolnog ispadanja od Portugala u osmini finala Svjetskog prvenstva, Dalićeva budućnost postala je glavna tema, a on je svojim zagonetnim izjavama samo dodatno potaknuo nagađanja.

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Saga koja traje mjesecima

Priča o novom Dalićevom ugovoru nije nova. Vodstvo HNS-a, na čelu s predsjednikom Marijanom Kustićem, još je krajem prošle godine izborniku ponudilo produženje suradnje sve do Europskog prvenstva 2028. godine. Cilj je bio osigurati mir i kontinuitet uoči Mundijala u Sjevernoj Americi. Međutim, Dalić je tada odbio staviti potpis, inzistirajući da nije vrijeme za to. Više je puta naglasio kako mu je ugovor samo formalnost te da je njegov odnos s Kustićem takav da se sve mogu dogovoriti "u minuti", no da je u tom trenutku sav fokus bio isključivo na pripremama za Svjetsko prvenstvo.

Pritisak medija i javnosti nije jenjavao, a uoči jedne pripremne utakmice u ožujku, Dalić je vidno iznerviran stalnim pitanjima o svojoj budućnosti poslao jasnu poruku.

Foto: Dylan Martinez

​- Meni se nikud ne žuri i mislim da se ne treba ni vama žuriti. Pustite me na miru da radim svoj posao, koga briga za moj ugovor. Valjda sam nakon devet godina i svih rezultata zaslužio da mi se da mir, da odradim Svjetsko prvenstvo pa da onda sjednemo i odlučimo. A ja sad baš neću potpisati ugovor jer me netko sili.

Njegov je stav bio čvrst: nikakvi pregovori ne smiju remetiti svetinju priprema za veliko natjecanje. Odluku je odgodio za vrijeme nakon prvenstva, a to je vrijeme upravo stiglo.

Šutnja nakon bolnog poraza

Eliminacija od Portugala 2-1, nakon još jedne drame i kontroverznog poništenog gola Gvardiola u sudačkoj nadoknadi, teško je pala svima. Izbornik je nakon utakmice bio vidno emotivan i razočaran, no ujedno i ponosan na svoje igrače. Ipak, na ključno pitanje o ostanku, ponudio je odgovor koji nije otkrio ništa.

​- Nemam nikakav komentar, razgovarat ćemo kasnije o svemu tome - kratko je poručio.

Foto: Peter Cziborra

Ta je izjava ostavila otvorenima sva vrata. U nekim je drugim obraćanjima dao naslutiti mogući odlazak, spominjući "kraj jedne ere" i "vrijeme za nove početke", što je među navijačima i u medijima protumačeno kao najava oproštaja. Mnogi u Izvršnom odboru HNS-a, s obzirom na to da je imao ponudu na stolu mjesecima, vjeruju da je nakanio podići sidro. Dodatnu neizvjesnost unosi i potpuna šutnja predsjednika Kustića, koji se nakon ispadanja nije oglašavao o statusu izbornika. Čini se da u ovom trenutku samo njih dvojica znaju kakav je plan.

Odluka je isključivo njegova

Zlatko Dalić je u gotovo devet godina na klupi "vatrenih" vodio reprezentaciju u 111 utakmica i pritom osvojio tri velike medalje: srebro u Rusiji 2018., broncu u Katru 2022. te srebro u Ligi nacija 2023. Zacementirao je svoje mjesto kao najveći izbornik u povijesti. Upravo zbog toga, HNS ga nema nikakvog razloga smijeniti i to se sigurno neće dogoditi. Odluka je isključivo njegova: ima li još uvijek motiva, energije i želje voditi Hrvatsku u novi ciklus. Pred njim je ogroman izazov smjene generacija, budući da je Hrvatska na ovom prvenstvu imala jednu od najstarijih momčadi, a budućnost kapetana Luke Modrića ponovno je neizvjesna.

Foto: Brian Snyder

Dalić je kroz godine dokazao da mu novac nije glavni motiv. Odbijao je basnoslovne ponude, poput one iz Kine koja mu je nudila oko 30 milijuna eura za tri sezone, uz poznatu izjavu: "Novac nije sve". Ukoliko odluči otići, HNS će se naći pred teškim zadatkom pronalaska nasljednika, a u kuloarima se već spominju imena poput Slavena Bilića i Ivice Olića. Hrvatska nogometna javnost s nestrpljenjem očekuje rasplet. Odluka bi trebala biti poznata vrlo brzo, jer rujan i početak novog ciklusa Lige nacija stižu brže no što se čini.

*uz korištenje AI-ja