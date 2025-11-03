Obavijesti

Hrvatska zasluženo do boda: Senegalci fizički dominantniji, ali ostaje žal za tri promašaja...

Piše Hrvoje Tironi,
Hrvatska zasluženo do boda: Senegalci fizički dominantniji, ali ostaje žal za tri promašaja...
Marijan Budimir je novi izbornik U-17 reprezentacije (arhiva) | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

HRVATSKA - SENEGAL 0-0 Slišković, Kusanović i Benkotić mogli su u prvom dijelu odvesti mlade 'vatrene' do pobjede, ali svi će u našem stožeru biti zadovoljni remijem protiv većeg i snažnijeg suparnika

Hrvatska reprezentacija do 17 godina remijem je otvorila nastup na Svjetskom prvenstvu u Katru. Izabranici Marijana Budimira u uvodnoj su utakmici odigrali 0-0 protiv favoriziranog Senegala. Afričke reprezentacije već godinama zbog fizičkih kapaciteta dominiraju u ovoj kategoriji, Nigerija ima pet naslova svjetskih prvaka, Brazil četiri, a Gana i Meksiko po dva.

