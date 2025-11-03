HRVATSKA - SENEGAL 0-0 Slišković, Kusanović i Benkotić mogli su u prvom dijelu odvesti mlade 'vatrene' do pobjede, ali svi će u našem stožeru biti zadovoljni remijem protiv većeg i snažnijeg suparnika
Hrvatska zasluženo do boda: Senegalci fizički dominantniji, ali ostaje žal za tri promašaja...
Hrvatska reprezentacija do 17 godina remijem je otvorila nastup na Svjetskom prvenstvu u Katru. Izabranici Marijana Budimira u uvodnoj su utakmici odigrali 0-0 protiv favoriziranog Senegala. Afričke reprezentacije već godinama zbog fizičkih kapaciteta dominiraju u ovoj kategoriji, Nigerija ima pet naslova svjetskih prvaka, Brazil četiri, a Gana i Meksiko po dva.
