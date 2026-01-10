Obavijesti

SVEČANA CEREMONIJA

Hrvatska zastava se vije u Beogradu, otvorili vaterpolski EP. Evo kada igraju 'barakude'

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Dusan Milenkovic

Hrvatski vaterpolisti kreću na Europsko prvenstvo i nadajmo se po sedmu medalju s europskih natjecanja. U Beogradu je sinoć održano svečano otvorenje turnira, a predstavljena je i lopta s kojom će se igrati

Admiral

Još brojimo sitno do prvog nastupa Hrvatske na Europskom vaterpolskom prvenstvu u Srbiji. Natjecanje se održava u najvećoj dvorani u Srbiji, Kombank Areni, od 10. do 25. siječnja. Hrvatska se nalazi u skupini B sa Slovenijom, Gruzijom i Grčkom. Prije početka natjecateljskog djela turnira, održana je svečana ceremonija otvorenja prvenstva. 

Beograd: Svečana ceremonija otvaranja 37. Europskog vaterpolo prvenstva za muškarce - Beograd 2026.
Foto: Dusan Milenkovic

Ceremoniji su prisustvovali predsjednik Europske federacije vodenih sportova Antonio Silva i potpredsjednik Vanja Udovčić, predsjednik Međunarodne federacije vodenih sportova Husein Al Musalam, srbijanski ministar sporta Zoran Gajić i brojni drugi. Na svečanosti je predstavljena lopta kojom će se igrati na turniru kao i medalje koje će biti dodijeljene na kraju Europskog prvenstva.

Beograd: Svečana ceremonija otvaranja 37. Europskog vaterpolo prvenstva za muškarce - Beograd 2026.
Foto: Dusan Milenkovic
Beograd: Svečana ceremonija otvaranja 37. Europskog vaterpolo prvenstva za muškarce - Beograd 2026.
Foto: Dusan Milenkovic

Ovo je treći put da se Europsko prvenstvo igra u glavnom gradu Srbije, prvi puta se igralo 2006. kada je Srbija osvojila zlato, srebrna je bila Mađarska i bronca je pripala Španjolcima. Drugi puta su bili domaćini 2016. kada su još jednom uzeli naslov prvaka.

Na ovogodišnjem Europskom prvenstvu sudjeluje 16 reprezentacija, a turnir donosi i novi format s dvije grupne faze prije završnice.

Kada igra Hrvatska?

'Barakude' svoj put prema još jednoj medalji počinju već sutra, 11. siječnja kada igraju protiv Slovenije, a cijelu satnicu Europskog prvenstva možete pogledati ovdje.

- 11. siječanja, 18 sati Hrvatska - Slovenija
- 13. siječnja, 12.45: Hrvatska - Gruzija
- 15. siječnja, 20.30: Hrvatska - Grčka

