Hrvatska zastava teška 100 kg kreće za Rusiju: Ima 1000 m2!

Iz Crikvenice s ljubavlju. Najveća hrvatska navijačka zastava spremna je za Rusiju. Ima tisuću i osam kvadrata pa na stadione ne smije, ali izgledat će spektakularno na golemim ruskim trgovima.

- Nju planiramo razvući na svakoj utakmici, u svakom gradu, u fan zoni, nadamo se do finala - rekao je za RTL Dado Čor, navijač iz Bribira.

Njih petnaestorica u četvrtak kreću put Rusije, a sa sobom će nositi divovsku zastavu. Prepoznatljiva crveno-bijela polja vijorit će se ruskim gradovima, a gradske trgove posebice će krasiti ova od 1008 kvadrata sašivena od deset kilometara konca.

Zastava, puno manjih dimenzija prvi je put sašivena 2004. za Europsko prvenstvo u Portugalu. Za svako iduće veliko natjecanje je rasla. Prošli su s njom Njemačku, Austriju, Poljsku, Brazil i Francusku. Vijorila se prije dvije godine ispod Eiffelova tornja, ali ova, ruska verzija dvostruko je veća.

- Nismo mogli zastavu, u Manausu, u Brazilu, u avion ukrcati, ja sam morao jedno pet dana, na nekoj splavi, na nekom brodiću Amazonom ići, tamo su me lijepo počastili, čuvali su me i čak sam jeo i odreske od krokodila i bilo je super. A o ovim drugim pričama, ako zastava progovori, to će bit onda živi šou - priča za RTL Davorin Boršćak, navijač iz Crikvenice.

Osim 10 kilometara konca, krojačice su četiri puta brusile škare dok sate utrošene na zastavu nitko ni ne broji.

- Napravit ćemo još i veću zastavu i krećemo dalje nadajmo se dalje za Katar i za ostala prvenstva, Europe i svjetska - kaže Zvjezdan Gašparović.

Zastava je dugačka 96 metara, široka 10 i pol te ima 448 kvadratića.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.