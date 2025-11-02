Obavijesti

Sport

ČUDESNO IZDANJE

Hrvatska zlatna u čak 12 od 15 disciplina na SP-u u pikadu!

Piše Fabijan Hrnčić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Hrvatski pikado savez

Predvodnici trofejne hrvatske reprezentacije bili su čudesni Boris Krčmar u muškoj i vrhunska Marina Letica u ženskoj konkurenciji. Uskoro slijede kvalifikacije za WDF Svjetsko prvenstvo i prebacivanje na klasični pikado

Nemojte samo više Lijepu našu. Misao je to koja je prolazila kroz glavu natjecateljima na IDF-ovom Svjetskom prvenstvu u elektronskom pikadu u slovačkom Šamorinu gdje je Hrvatska napravila čudesan uspjeh. Od 15 disciplina koje su se igrale na SP-u, izdominirali su u njih 12!

DOMINACIJA Najbolji su pojedinačno, u paru i ekipno! Hrvatska reprezentacija uzela je još dva svjetska zlata
Najbolji su pojedinačno, u paru i ekipno! Hrvatska reprezentacija uzela je još dva svjetska zlata

Predvodnik je bio veliki Boris Krčmar, najbolji igrač svijeta u elektronskom pikadu koji je deveti put u karijeri postao svjetski prvak u 501 DO, bullshooter singlu i dva puta u cricketu, u parovima s Romeom Grbavcem n dva puta u mješovitom paru s Marinom Leticom te u ekipnom natjecanju.

POGLEDAJTE VIDEO: Boris Krčmar deveti put svjetski prvak

Pokretanje videa...

Boris Krčmar deveti put postao svjetski prvak 00:53
Boris Krčmar deveti put postao svjetski prvak | Video: Hrvatski pikado savez

Odlična Marina Letica je uz spomenute naslove s Krčmarom bil najbolja u bullshooter singlu, dva puta u cricketu te u paru sa Sandrom Ivić, kao i ekipno s ženskom reprezentacijom. Grbavac i Danijel Ožbolt donijeli su po broncu u 501 DO, a u singlu u bullshooteru su srebrni bili Vladimir Lešić i Sandra Ivić, dok je brončani bio Neven Rešetar.

Foto: Hrvatski pikado savez

Srebrni u cricketu bio je Tomislav Rosandić, a juniori su ekipno bili brončani. Slijede kvalifikacije u Mađarskoj za WDF Svjetsko prvenstvo u klasičnom pikadu. 

