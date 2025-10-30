Najbolji su pojedinačno, u paru i ekipno! Hrvatska reprezentacija uzela je još dva svjetska zlata

Hrvatska pikado reprezentacija ne staje s odličjima na Svjetskom prvenstvu u slovačkom Šamorinu. Nakon šest zlata u pojedinačnoj konkurenciji i u parovima, na red je stiglo i ekipno natjecanje u muškoj, ženskoj i juniorskoj konkurenciji, a sve je završilo s nova dva zlata i jednom broncom.

POGLEDAJTE VIDEO: Boris Krčmar svjetski prvak u pikadu

Pokretanje videa... 00:53 Boris Krčmar deveti put postao svjetski prvak | Video: Hrvatski pikado savez

Muška reprezentacija je u finalu pobijedila Češku Republiku, a novim zlatom okitili su se Boris Krčmar, Dean Biškupić, Ivica Cavrić, Mario Čegir, Neven Rešetar, Romeo Grbavac i Vladimir Lešić s izbornikom Ivanom Močićem.

Foto: Hrvatski pikado savez

Ženska reprezentacija u finalu je pobijedila kolegice iz Njemačke, a odličje su donijele u sastavu Marina Letica, Sandra Ivić, Gabriela Bagat, Josipa Brzić, Marijana Puček, Nina Vrljić s izbornikom Tomislavom Vidovićem.

Foto: Hrvatski pikado savez

Za budućnost također ne treba brinuti jer je juniorska reprezentacija bila treća na svijetu u sastavu Domagoj Martić, Matej Đirlić, Leo Maroević, Ante Ponoš, Karlo Barunčić i Zvonimir Barišić uz izbornika Senada Omerčića. Također, s njima je i potpredsjednik HPS-a i koordinator za reprezentacije Hrvoje Hajnić.

Foto: Hrvatski pikado savez