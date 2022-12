'Hrvatska zna kako se to radi, ovo im je navika. Specijalci za produžetke idu duljom rutom...'

Hrvatska je u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva! Veliki junak nakon izvođenja penala je Dominik Livaković, kojega sad hvale i vodeći svjetski mediji...

Pa krenimo u 'đir' po svijetu:

Japan još čeka svoje prvo četvrtfinale. Hrvatska ide dalje nakon tri obrane penala Livakovića, piše Daily Mail.

- Japanci, poznati kao najurednija momčad, uprskali su penale - piše Daily Mail.

Livaković heroj Hrvatske protiv Japana, javlja Guardian i nastavlja: idući protivnik im je Brazil ili Južna Koreja i teško možemo zamisliti Hrvate da prođu i tu prepreku,

Liv another day (Preživi još jedan dan)- piše The Sun koji se poigrao s Livakovićem prezimenom i dalje navodi:

Foto: John Sibley/REUTERS

- Dečki iz ZZZZZZZZZZaagreba ponovno to rade. Najpoznatije svjetske 'drobilice' osigurale su četvrtfinale... Ovo im polako ulaz u naviku. U borbi volje oni pobjeđuju.

Hrvatska zna kako obaviti posao. Ovaj put heroj je golman Livaković. Japancima su srušeni snovi, piše BBC.

Dominik Livaković od danas je nacionalni heroj! piše CNN i nastavlja: svi igrači odmah su mu pohrlili u zagrljaj nakon sjajnih obrana. Pašalić je dovršio posao za Hrvate.

Would you Luka This! (Pogledajte samo ovo), poigrao se s Modrićevim imenom britanski Mirror.

Foto: KIM KYUNG-HOON/REUTERS

- Japan ispao nakon užasne serije penala - pišu u nastavku teksta.

Hrvatska opet ide 'duboko' na SP-u. I opet ide dužom rutom. Livaković je bio heroj raspucavanja, piše AP.

Japanska avantura na SP-u stigla je kraju. Hrvatska na iskustvo slavila nakon penala, piše španjolska Marca.

Hrvatska je prošla, presudili su jedanaesterci u kojima je veliki heroj bio vratar Livaković, koji je Japancima uspio obraniti tri od četiri jedanaesterca, piše talijanski Corriere della sera.

Foto: MARKO DJURICA/REUTERS

Specijalci za produžetke na velikim natjecanjima se plasirali u četvrtfinale Svjetskog prvenstva pobijedivši Japan, piše L'Equipe.

Vratar zagrebačkog Dinama bio je zvijezda nakon produžetaka. Pašalić, Brozović i Vlašić: tri "Talijana" ne griješe s jedanaest metara, piše talijanska La Gazzetta dello Sport

Viceprvak svijeta iz 2018. u četvrtfinalu je Svjetskog prvenstva u Kataru, Livaković je junak, piše njemački Der Spiegel

