Povijesni posao odradila je hrvatska ženska seniorska reprezentacija u sportskoj gimnastici koja je na Europskom prvenstvu u Mersinu izborila čak četiri finala.

Prvo hrvatskom ekipno finale donijele su Tijana Korent, Ana Đerek, Christina Zwicker, Tina Zelčić i Petra Furač, a uz to u lovu na pojedinačne medalje biti će Korent na preskoku te Zwicker na dvovisinskim ručama i gredi.

Hrvatska ekipa u današnjim kvalifikacijama zauzela je šesto mjesto sa 140,064 boda i u subotu će se boriti u finalu među šest najboljih europskih ekipa u Mersinu.

Naša ženska gimnastika jedino pojedinačno finale do sada imala je ono Tijane Korent s EP-a u Moskvi 2013. godine, a sada, sedam godina kasnije, Tijana je donijela novo nakon što je u kvalifikacijama preskoka bila osma sa 13,383 boda.

"Presretna sam i prezadovoljna ulaskom u finale na preskoku. Veseli me i ulazak ekipe u finale, jer to je poseban rezultat. Već dugo nismo nastupali kao ekipa, baš se veselim finalu u subotu. Sretna sam što sam uopće mogla biti ovdje nakon svih situacija koje su mi se izdogađale, trebalo nam je konačno malo sreće na ovom natjecanju. Iščekivanje ovog rezultata je bio stvarno dobar trening za živce, jer čekati apsolutno do zadnje gimnastičarke u kvalifikacijama da li ste ušli u finale ili ne, nakon odrađene svoje sprave je nešto što donosi ovaj sport, ali nije najugodniji osjećaj," kazala je Koret.

Christina Zwicker u nedjelju će biti u čak dva finala. Na dvovisinskim ručama bila je sedma sa 12,600 bodova, dok je na gredi završila kao ukupno 10. (12,100), međutim finale je ulovila kao sedma. budući da su ispred nje bile četiri Rumunjke i tri Ukrajinke, a samo dvije predstavnice jedne zemlje mogu biti u finalu.

"Ovo je ispalo bolje od očekivanog. Napravila sam sve svoje sprave kako sam planirala, ruče i greda su bile jako dobre i to je rezultiralo finalima. Ali ipak, dva finala… To nije bilo očekivano. Znala sam da ako napravim dobro i ako se posloži sve kako treba, moguće će biti u finale, ali u dva… Nisam to očekivala. Plus, ušle smo i u ekipno finale, stvarno sam jako sretna i zadovoljna. Bez riječi sam. Krenem pričati i dođu mi suze radosnice," istaknula je 18-godišnja Zwicker.

Naša najbolja gimnastičarka, Ana Đerek u Mersin je došla samo nekoliko sati prije kvalifikacija dok je zbog manjka treninga i umora posljednjih dana bilo neizvjesno hoće li uopće doći u Tursku (negativan COVID nalaz dobila je tek prije dva dana).

"Za mene nisu bile baš uspješne ove kvalifikacije, ali imamo timsko finale i to je super. Napravila sam dvije greške koje su me koštale dva finala, ali s obzirom što sam sve prošla zadnjih tjedan dana i ovo što sam napravila je sasvim OK. Znam da mogu puno bolje i znam da nekako nije fer što mi se sve zakompliciralo i otišlo u pogrešnom smjeru, ali i to je dio života i znam da ne dobiješ uvijek ono što zaslužuješ. Ipak je gimnastika ta koja me najviše puta naučila kako se dignuti nakon što padneš i evo sad opet ponavljam gradivo“, rekla je Ana Đerek koja je pala na gredi.

Sutra su na programu juniorske kvalifikacije gdje Hrvatsku predstavljaju Sara Šulekić (ZTD Hrvatski Sokol), Emi Matoščević (GK Rijeka), Nika Kukuljan Frleta (GK Rijeka), Antea Ercegović (GK Marjan) i Katerina Strinić (GK Marjan).

