DVIJE UTAKMICE U BRODU

Hrvatske košarkašice okupile se uoči kvalifikacija za EuroBasket

Piše HINA,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Dusan Milenkovic

Hrvatske košarkašice okupile su se u Zagrebu za kvalifikacijske utakmice uoči Europskog prvenstva 2027. godine. Očekuju ih tri utakmice u predstojećem ciklusu protiv Grčke, Danske i Sjeverne Makedonije.

Okupljanjem u Zagrebu i odlaskom u Slavonski Brod, hrvatska ženska seniorska košarkaška reprezentacija započela je pripreme za kvalifikacije za Europsko prvenstvo 2027. koje će se od 16. do 27. lipnja igrati u Belgiji, Finskoj, Švedskoj i Litvi.

Izbornik Stipe Bralić na nedjeljnom je okupljanju okupio sljedećih četrnaest igračica: Matea Tadić, Mihaela Lazić, Nika Mühl, Karla Erjavec, Shavonte Sade Zellous, Mia Vukšić, Karmen Čičić, Ana Vojtulek, Andrijana Cvitković, Patricia Bura, Ivana Ujević, Ana-Marija Begić, Anđela Strize i Nina Novak.

Uz izbornika Bralića, stručni stožer čine Iva Borović Gregov i Korana Longin Cvitan (pomoćne trenerice), Ivana Mikulčić (kondicijska trenerica), Domagoj Šumatić (fizioterapeut), Bernard Budimir (liječnik), Danira Bilić, predsjednica Stručnog savjeta za žensku košarku i Igor Kolarić (team manager).

Hrvatske košarkašice, koje su ždrijebom smještene u skupini F zajedno s reprezentacijama Grčke, Danske i Sjeverne Makedonije, tijekom studenog će odigrati tri utakmice u sklopu prvog kvalifikacijskog ciklusa. Prva je na rasporedu 12. studenog (srijeda) u 18 sati protiv Grčke u gradu Kozani, dok će dvije domaće utakmice uslijediti u Sportskoj dvorani Vijuš u Slavonskom Brodu - 15. studenog (subota) protiv Danske i 18. studenog (utorak) protiv Sjeverne Makedonije, obje s početkom u 18 sati.

Novost u sustavu natjecanja jest da će se u svakom prozoru odigravati tri utakmice (umjesto dosadašnje dvije), što znači više prilika za navijače da podrže naše košarkašice uživo

- FIBA-ina promjena sustava natjecanja omogućila je više utakmica za sve reprezentacije. U ovom prvom ciklusu igramo protiv Grčke, Danske i Sjeverne Makedonije, a dvije reprezentacije idu dalje. Na papiru, Grčka i Hrvatska su favoriti, iako Danska ima vrlo jaku ekipu s igračicama koje igraju u stranim klubovima. Na početku priprema, i dalje smo nešto oslabljeni zbog izostanaka nekoliko igračica, ali atmosfera i energija u ekipi su dobre. Vraćaju nam se igračice nakon ozljeda i vjerujem da ćemo imati dovoljno snage i kvalitete da odigramo dobro. Naš cilj je u ovom prvom dijelu kvalifikacija zauzeti prvu ili drugu poziciju i izboriti prolazak u glavni dio kvalifikacija, koji nastupa u idućoj fazi - kazao je pred početak novog kvalifikacijskog ciklusa Stipe Bralić.

Sličan optimizam dijeli i Matea Tadić, koja ističe važnost dobrog otvaranja kvalifikacija i zajedništva unutar ekipe.

- Novi svježi počeci, novi sistem, nove utakmice i novi roster. Tu su neka stara, ali i neka nova lica. Smatram da se puno očekuje od ovih prvih utakmica, a super je što igramo dvije u Brodu. To nam može pomoći da iskoristimo domaću atmosferu, da pokažemo energiju koju imamo, tko smo i što možemo. Atmosfera u ekipi je zasad odlična, imamo nova svježa lica i dobru energiju. Vidjet ćemo kako će to izgledati na terenu, ali svi poznajemo sustav trenera i jedva čekamo da utakmice krenu. Borit ćemo se da pokažemo koliko vrijedimo i da vratimo Hrvatsku na Europsko prvenstvo, jer vjerujemo da tamo zaslužujemo biti. Spremna sam za nastavak - rekla je Matea Tadić.

Foto: Dusan Milenkovic

U prvom krugu kvalifikacija natječe se 27 reprezentacija, dok će se Češka, Francuska, Njemačka, Mađarska, Italija, Španjolska i Turska uključiti u drugom krugu nakon što u ožujku 2026. odigraju kvalifikacijske turnire za Svjetsko prvenstvo. Zemlje suorganizatori prvenstva, Belgija, Finska, Litva i Švedska, automatski su se kvalificirale na završni turnir, no i one će igrati utakmice u okviru osme, odnosno posljednje, Skupine H tijekom kvalifikacijskih prozora.

