IZGUBILE ČAK 20 RAZLIKE

Hrvatske košarkašice poražene od Danske za odlazak na Euro

Piše HINA,
Gospic: Hrvatska i Austrija odigrale kvalifikacijsku utakmicu za Europsko prvenstvo | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Oslabljena hrvatska ženska košarkaška reprezentacija poražena je na gostovanju u Danskoj s uvjerljivih 81-61 (22-15, 18-16, 26-16, 15-14) u utakmici 5. kola skupine F kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2027.

Bila je to iznimno loša šuterska predstava izabranica Stipe Bralića, što je rezultiralo konstantnim povećanjem zaostatka kroz cijelu utakmicu. Tako su Dankinje prvu četvrtinu završile sa sedam koševa prednosti, na poluvremenu je bilo +9 za domaću reprezentaciju, da bi kraj treće četvrtine Danska dočekala s čak 19 koševa prednosti te je bilo izvjesno da će Hrvatska doživjeti poraz.

Hrvatske reprezentativke su imale samo 31,3% ubačaja iz igre, 25,9% za tricu, dok su domaće košarkašice bile na 43,5% uspješnosti pri šutu. Mihaela Lazić je s 18 koševa, četiri skoka i četiri asistencije bila najbolja hrvatska igračica, a Ana-Marija Begić je spojila 12 poena i 11 skokova. Nina Novak je ubacila osam koševa i imala šest skokova.

Kod Dankinja su najraspoloženije bile Julianna Okosun s 23 koša i 13 skokova te Frida Formann s 22 poena.

U drugoj utakmici u ovoj skupini Grčka je s uvjerljivih 101-47 bila bolja od reprezentacije Sjeverne Makedonije.

Kolo prije kraja prvog kruga kvalifikacija Danska, Grčka i Hrvatska imaju učinak 3-2, a Sjeverna Makedonija je na zadnjem mjestu s učinkom 1-4 i nema mogućnosti za plasman u drugi krug, u koji će se plasirati prva i druga reprezentacija iz svake od sedam skupina te još tri najbolje trećeplasirane reprezentacije.

U zadnjem kolu, koje je na rasporedu u utorak, 17. ožujka, hrvatske košarkašice će gostovati u Skopju (18 sati) i tražiti pobjedu za plasman u drugi krug, koji će zasigurno izboriti i pobjednička reprezentacija u dvoboju Grčke i Danske u Solunu.

