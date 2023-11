Hrvatske košarkašice poražene u prvoj utakmici kvalifikacija

Hrvatska ženska košarkaška reprezentacija pružila je odličan otpor košarkašicama Španjolske na splitskim Gripama, u prvom dvoboju skupine A kvalifikacija za EuroBasket 2025., a aktualne europske doprvakinje su na kraju slavile sa 70-65 (16-19, 16-15, 15-11, 23-20).

Patricia Bura je s 15 koševa bila najefikasnija igračica u hrvatskoj reprezentaciji, a tome je dodala i osam skokova. Iva Slonjšak je ubacila 14 poena, a Mihaela Lazić i Andrijana Cvitković su postigle po 10 koševa.

Silvia Dominguez je predvodila Španjolke s 12 poena, a po 11 su ubacile Queralt Casas i Laura Gil.

Hrvatska je u kvalifikacije za EuroBasket 2025. startala s oslabljenim sastavom, bez nekolicine vrlo važnih igračica, što zbog ozljeda, što zbog neodazivanja za dvije utakmice u studenom. Unatoč tome, izabranice Stipe Bralića su odlično parirale četvrtoj reprezentaciji svijeta prema FIBA ljestvici i najbolje rangiranoj europskoj ekipi, koja je već desetljećima u vrhu.

Raspucana je u prvom poluvremenu bila Iva Slonjšak, koja je pogodila četiri trice iz šest pokušaja, te je s 12 poena bila najefikasnija u hrvatskoj reprezentaciji. Hrvatske košarkašice su uspjele u prvih 20 minuta spriječiti najopasnije španjolsko oružje, brze kontranapade i lake koševe. Tako je Hrvatska minutu prije kraja prve četvrtine, nakon druge trice Ive Slonjšak, došla do prednosti 19-12. Španjolke su, ipak, s dva polaganja uspjele smanjiti zaostatak do kraja prvog dijela utakmice na samo tri koša (19-16).

Ipak, aktualne europske doprvakinje su u drugoj četvrtini potpuno uhvatile priključak, a od vodstva Hrvatske 27-24 su serijom 7-0 došle do svoje najveće prednosti u tom dijelu susreta (27-31). Činilo se da će u tom trenutku Španjolke početi prelamati dvoboj na svoju stranu, ali Hrvatice to nisu dopustile i uspjele su na poluvrijeme otići s dva koša prednosti (34-32).

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Drugo poluvrijeme je loše započelo za Bralićeve izabranice. Španjolke su u postigle prvih šest koševa u trećoj četvrtini, a onda došle do svoje najveće prednosti (36-42). Nekoliko neopreznih poteza i izgubljenih lopti pokrenulo je kontranapade gošći i činilo se da Hrvatska gubi korak. No, još jednom su se naše košarkašice uspjele pribrati i do kraja treće četvrtine su svoj zaostatak svele na samo dva poena (45-47).

Iako su na početku zadnje četvrtine hrvatske košarkašice dvaput povele (48-47, 50-49), Španjolke su serijom 8-0 u 34. minuti došle do najvećih +7 (50-57). I ponovno se Hrvatska vratila na samo dva koša zaostatka (55-57), ali do potpunog preokreta i senzacije na startu kvalifikacija Bralićeva ekipa, ipak, nije uspjela doći. Španjolke su na kraju slavile sa 70-65, što je dobro ishodište za Hrvatsku, s obzirom da je Španjolska izraziti favorit za prvo mjesto koje vodi na EuroBasket.