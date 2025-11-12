Obavijesti

Hrvatske košarkašice pobijedile Grčku. Našu najbolju igračicu zbog ozljede iznijeli s terena...

Hrvatske košarkašice su uspješno započele kvalifikacije za EuroBasket, a do pobjede kod Grkinja došli su izvanrednom igrom u trećoj četvrtini, koju su dobile s 28-10. Sjajna je bila Nika Muhl koja je zabila 21 koš

U utakmici 1. kola skupine F kvalifikacija košarkašica za EuroBasket 2027 Hrvatska slavila u gostima u Kozaniju protiv Grčke sa 76-73 (17-21, 19-19, 28-10, 12-23). 

Hrvatske košarkašice su uspješno započele kvalifikacije za EuroBasket, a do pobjede kod Grkinja došli su izvanrednom igrom u trećoj četvrtini, koju su dobile s 28-10. Dotad je utakmica bila posve izjednačena, a Grkinje su na odmor otišle s prednošću od četiri koša.  U trećoj četvrtini Hrvatska je vodila i sa 14 razlike, da bi u samoj završnici Grkinje serijom 8-0 skoro došle do preokreta. 

Kod Hrvatske su najbolje bile Nika Muhl (21, 7 asista) i Shavonte Zelous (11, 11 skokova), dok je Grkinje predvodila Maria Fasoula s 19 koševa. Nažalost, Muhl, najbolja hrvatska košarkašica koja igra u WNBA za Seattle, se pred kraj ozlijedila te su ju morali iznijeti s terena. U sljedećem susretu naše košarkašice 15. studenoga dočekuju Dansku, a u ovoj skupini je još i Makedonija. Prve dvije selekcije idu u drugi krug.

