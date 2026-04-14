Hrvatske nogometašice slavile na gostovanju na Gibraltaru

Hrvatska ženska nogometna reprezentacija pobijedila je u dvoboju C lige kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u gostima Gibraltar s 1-0 (1-0). Jedini gol postigla je igračica Gornika Karla Kurkutović u 39. minuti.

Izabranice Nenada Gračana iz tri susreta imaju šest bodova i druge su na ljestvici iza Kosova, koji ima 9 bodova i pobjedu postignutu u Hrvatskoj. Bugarska ima 3 boda, a Gibraltar je bez bodova.

U subotu u Sinju Hrvatice će ugostiti Gibraltar.