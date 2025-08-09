Obavijesti

Sport

Komentari 1
'GLATKA' POBJEDA

Hrvatske odbojkašice 'glatko' pobijedile Kosovo i osigurale EP

Piše HINA,
2
Susret Hrvatske i Kosova u kvalifikacijama za odlazak na Europsko prvenstvo | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Hrvatska će tako sljedećeg ljeta biti jedna od 24 reprezentacije koje će igrati na Eurovolleyu, kojem su domaćini Azerbajdžan, Turska, Češka i Švedska

Hrvatske odbojkašice izborile su plasman na Europsko prvenstvo 2026. godine pobjedom protiv Kosova 3-0 (25-7, 25-12, 25-11) u Osijeku.   Hrvatskoj je za izravni plasman bila potrebna maksimalna pobjeda protiv Kosovarki, kako bi postale pobjednice skupine ispred Rumunjki, temeljem osvojenog seta u gostima u međusobnim omjerima. 

Izabranice Igora Arbutine nisu dopustile nikakva iznenađenja, a sva tri seta su glatko dobijena.  

Hrvatska će tako sljedećeg ljeta biti jedna od 24 reprezentacije koje će igrati na Eurovolleyu, kojem su domaćini Azerbajdžan, Turska, Češka i Švedska.

Komentari 1
