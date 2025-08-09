Hrvatska će tako sljedećeg ljeta biti jedna od 24 reprezentacije koje će igrati na Eurovolleyu, kojem su domaćini Azerbajdžan, Turska, Češka i Švedska
'GLATKA' POBJEDA
Hrvatske odbojkašice 'glatko' pobijedile Kosovo i osigurale EP
Hrvatske odbojkašice izborile su plasman na Europsko prvenstvo 2026. godine pobjedom protiv Kosova 3-0 (25-7, 25-12, 25-11) u Osijeku. Hrvatskoj je za izravni plasman bila potrebna maksimalna pobjeda protiv Kosovarki, kako bi postale pobjednice skupine ispred Rumunjki, temeljem osvojenog seta u gostima u međusobnim omjerima.
Izabranice Igora Arbutine nisu dopustile nikakva iznenađenja, a sva tri seta su glatko dobijena.
Hrvatska će tako sljedećeg ljeta biti jedna od 24 reprezentacije koje će igrati na Eurovolleyu, kojem su domaćini Azerbajdžan, Turska, Češka i Švedska.
