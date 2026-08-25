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NA EUROPSKOM PRVENSTVU

Hrvatske odbojkašice izgubile od Švedske, čeka ih meč odluke

Piše HINA,
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Hrvatske odbojkašice izgubile od Švedske, čeka ih meč odluke
Osijek: Susret Hrvatske i Litve u 3 . kolu Europske lige za odbojkašice | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Drama u EP-u: Hrvatice imale 2-0 i 5 meč lopti, ali Švedska preokretom uzela pobjedu 3-2

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Hrvatske odbojkašice poražene su od Švedske sa 2-3 (25-16, 25-22, 19-25, 16-25, 21-23), u susretu četvrtog kola skupine D Europskog prvenstva, premda su nakon prva dva seta vodile sa 2-0.

Hrvatske odbojkašice upisale su i treći poraz na Europskom prvenstvu. Nakon što protiv Italije i Francuske nisu osvojile niti set, u dvoboju protiv Švedske vodile su 2-0 u setovima i imale pet meč lopti u petom setu, ali su nakon dva sata i 11 minute igre ispustile pobjedu.

Osijek: Susret Hrvatske i Litve u 3 . kolu Europske lige za odbojkašice
Osijek: Susret Hrvatske i Litve u 3 . kolu Europske lige za odbojkašice | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Odabranice izbornika Igora Arbutine tako ostaju na jednoj pobjedi protiv Slovačke, no protiv Švedske su osvojile bod koji bi mogao biti itekako vrijedan. Do kraja natjecanja u skupini još ih očekuje Crna Gora. Utakmica je na rasporedu u četvrtak, a Hrvatice bi pobjedom trebale osigurati nastavak natjecanja. Plasman u osminu finala izborit će prve četiri ekipe iz skupine.

Hrvatska je sjajno ušla u meč. Povela je 8-4, pa 16-8, te 21-13 nakon čega je mirno privekla set kraju. U drugom setu gledali smo izjednačenu igru do hrvatskih 11-10. Hrvatska tada bježi na 15-11, Šveđanke su smanjile na 20-18, ali su naše igračice uspjele izgurati set do kraja. Treći set je bio u egalu do 16-15, domaće igračice tada rade seriju za 22-16 i do kraja ne ispuštaju prednost.

U četvrtom setu Švedska je povela 9-5, pa 12-6 i 15-7. Pri rezultatu 20-10 bilo je jasno kako je set izgubljen. U odlučujućem, petom setu gledali smo pravu dramu. Ekipe su bile izjednačene na 11-11, 13-13 i 14-14. Ekipe su spašavale meč loptu za meč loptom, ali na kraju je Isabelle Haak prelomila susret i Švedska je slavila sa 23-21.

Haak je predvodila Švedsku sa čak 52 osvojena poena, dok je Hanna Hellvig upisala 17 poena. Na hrvatskoj strani sjajna je bila Samanta Fabris sa 33 poena, dok su Mika Grbavica i Božana Butigan imala po 11 poena.

U drugom susretu iz skupine Italija je pobijedila Slovačku sa 3-0. Italija vodi sa 12 bodova, Francuska im devet, Švedska sedam, Hrvatska tri, Slovačka dva, a Crna Gora je bez bodova.

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