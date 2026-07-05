Hrvatske paraatletičarke bile su sjajne u Češkoj i oborile rekorde

Hrvatske paraatletičarke Sara Marić, Marija Nikoleta Đivanović i Martina Krog postavile su nove državne rekorde na WPA Grand Prixu u češkom Olomoucu.

Sara Marić (T47) se natjecala u skoku u dalj te je sa 4.90m popravila vlastiti državni rekord za jedan centimetar i zauzela ukupno četvrto mjesto u kategoriji T13, 44, 46, 47. Marić je nastupila u još dvije discipline, na 100m bila ja šesta sa 13.05, a na 200m je zauzela sedmo mjesto sa 27.98.

Marija Nikoleta Đivanović postavila je državni rekord u bacanju diska F55 sa 15.93 m i osvojila brončanu medalju. Martina Krog popravila je svoj državni rekord u bacanju kugle F46 sa 10.67m, a u ukupnom poretku bila je također treća. Druga u bacanju kugle F33 bila je Ani Jelenić sa 4.74m.

Natjecanje u Olomoucu, na kojem su nastupale jedino žene, obilježila je Karla Hergotić postavivši prvog dana natjecananja novi svjetski rekord u bacanju kugle F62 s rezultatom 8.73 m. Mlada 20-godišnja Međimurka je popravila svjetski rekord Grkinje Iliane Bochti iz 2001. za čak 3.06 metara. Hergotić je sudjelovala i na 100m (T13, 44, 62, 64) te je sa 15.82 osvojila brončanu medalju.

Mikela Ristoski je pobijedila u skoku u dalj T20 sa 5.27m (+4.1 m/s). Ani Jelenić bila je treća u utrci na 100m T71 sa 27.44 (+2.7 m/s).

U bacanju kugle F56 Hrvatska je imala dvije predstavnice. Željka Brdar osvojila je srebrnu medalju sa 6.88m, dok je Nataša Sobočan bila peta sa 4.92m. Željka je bacala i koplje, te je u konkurenciji F54 i F56 osvojila brončanu medalju sa državnim rekordom 14.97m. Jelena Vuković bila je šesta u bacanju kugle F57 sa 6.42m.

Marija Nikoleta Đivanović bila je i treća u bacanju kugle F55 sa 5.58m, a treća u bacanju diska F35, 37, 38 bila je Ivana Purkić (F38) sa 28.36m. Nataša Sobočan je sa 11.25m bila treća u bacanju diska u natjecateljskoj kategoriji F56.

Na sedmom WPA Grand Prixu u češkom Olomoucu nastupale su isključivo žene, više od 400 iz 45 zemalja svijeta.

Ove godine već su održani mitinzi u Dubaiju, New Delhiju, Rabatu, Jaliscu, Nottwilu, Tunisu, a nakon Olomouca slijedi i Cali.