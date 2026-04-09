BRAVO, HRVATSKA

Hrvatske rukometašice srušile Finsku i plasirale se na Euro!

Piše HINA,
Hrvatske rukometašice srušile Finsku i plasirale se na Euro!
Bjelovar: Kvalifikacijska utakmica za EURO, Hrvatska - Francuska | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Hrvatska rukometna reprezentacija razbila Finsku i osigurala nastup na Europskom prvenstvu! Dejana Milosavljević briljirala sa šest golova, a Larissa Marković dodala pet

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija osigurala je nastup na Europskom prvenstvu koje će se od 3. do 20. prosinca održati u Češkoj, Poljskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj i Turskoj zahvaljujući 32-18 (16-9) gostujućoj pbojedi protiv Finske u susretu predzadnjeg, 5. kola kvalifikacijske skupine 1.

Novigrad: Rukometna utakmica Croatia Cupa između Hrvatske i Poljske
Novigrad: Rukometna utakmica Croatia Cupa između Hrvatske i Poljske | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Dejana Milosavljević sa šest i Larissa Marković s pet golova bile su najefikasnije kod Hrvatske, dok je Ellen Voutilainen zabila pet za Finsku. Iako su obje reprezentacije u ovaj dvoboj ušle sa po četiri osvojena boda, od samog je starta bila vidljiva razlika u kvaliteti. Hrvatske su se igračice rano odvojile na veliku razliku te je drugo poluvrijeme bila puka formalnost.

Hrvatska je sa šest bodova osigurala drugo mjesto koje izravno vodi na EP, dok je Finska ostala treća s četiri boda te se mora nadati kako će biti među četiri najbolje trećeplasirane reprezentacije iz šest skupina. Francuska je osigurala prvo mjesto s osam bodova, dok je Kosovo zadnje bez bodova. Hrvatska će kvalifikacije okončati u nedjelju domaćom utakmicom protiv Kosova u dvorani u Jelkovcu.

Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

