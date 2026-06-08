Hrvatske špice otupjele, a kući je ostao drugi najbolji strijelac svijeta. Tko će napasti Engleze?

Hrvatska ide pobjedom na Svjetsko prvenstvo, baš kao što je to učinila u prethodna dva navrata kad ju je vodio Zlatko Dalić 2018. (Senegal u Osijeku, 2-1) i 2022. (Saudijska Arabija u Rijadu, 1-0), i jasno je kako je završilo. Ovaj je put pala Slovenija 2-1, ali oba su gola zabili: veznjaci. A napadačima ne ide pa ne ide.

Najbolji su dokaz tomu dva propuštena zicera prvog napadača Ante Budimira, oba glavom i oba s peterca. Belgiji je zakucao prečku, a protiv Slovenije pogodio u Oblaka. Situacije su to koje inače u Osasuni rješava kao od šale i gdje je bio treći strijelac La Lige sa 17 golova.

- Očekujemo da će to realizirati s obzirom na to da ima maestralan udarac glavom. Šteta što nam prvi napadač ne zabija uoči Svjetskog prvenstva, da dobije dodatno samopouzdanje - rekao je Aljoša Vojnović, prekaljeni bivši HNL-ovac, za Novu TV.

- Buda nije zabio u ove dvije utakmice, ali našao se u par odličnih prilika. Šteta što nije zabio, ali znam da je vrijedan, da je radnik, da će ga nagraditi. On je tip koji traži svaku situaciju u šesnaestercu, to je njegov forte - dodao je bivši "vatreni" Lovre Kalinić.

Prijateljska utakmica Hrvatske i Slovenije | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Posljednji gol koji je neki napadač zabio za Hrvatsku bio je 27. ožujka u pobjedi nad Kolumbijom u Orlandu (2-1), Igor Matanović glavom nakon kornera Marca Pašalića. A otad su u 318 minuta, odnosno tri i pol poluvremena protiv Kolumbije (drugo), Brazila (zabio veznjak Majer), Belgije i Slovenije Budimir, Andrej Kramarić, Matanović i Petar Musa ostali na nuli.

- Imamo tri kvalitetna napadača, sličan stil. Budimir je imao dva zicera, šteta što nije zabio nijedan gol. Ovisno o utakmici ćemo odlučiti. Zadovoljni smo s ovih 10 dana treninga, utakmice su mogle biti bolje - rekao je Dalić, a nešto kasnije jasno poručio da zna s kakvom ćemo postavom napasti Englesku, i to kompletnu jedanaestoricu.

U čekaonici je pak ostao dinamovac Dion Drena Beljo, koji je tjednima konkurirao za mjesto u napadu, pa ni njegovih 38 golova u sezoni i 31 u HNL-u nije bilo dovoljno za mjesto u avionu. Od 1248 igrača na Svjetskom prvenstvu, samo je jedan ove sezone zabio više. Bayernov stroj za golove Harry Kane (36). Iza Dalićevih odluka dakako stoje rezultati, a oni su neupitni, ali će za dobar rezultat na Mundijalu špice morati proraditi, a one su zasad tupe. Neka prorade kad bude najvažnije, već 17. lipnja u Dallasu.